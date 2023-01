16 gen 2023 19:49

CHI C’È DIETRO L’ARRESTO DI MATTEO MESSINA DENARO? TRA GLI UOMINI CHE HANNO LAVORATO PER SPEDIRE IN CARCERE IL SUPERLATITANTE C’È PAOLO GUIDO, PROCURATORE AGGIUNTO 55ENNE, SULLE TRACCE DEL BOSS PRIMA ALLA GUIDA DELLA DDA DI TRAPANI E AGRIGENTO E POI DA COORDINATORE UNICO DELL’INTERA DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA. DAL 2017 AVEVA LA DELEGA PER LE INDAGINI PER LA CATTURA DI “U SICCU”…