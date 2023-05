CHI C’È DIETRO L’ENNESIMO DEPISTAGGIO NEL CASO EMANUELA ORLANDI? – LA PRESUNTA LETTERA DELL’EX ARCIVESCOVO CANTERBURY GEORGE CAREY (IN CUI AVREBBE SCRITTO DI ESSERE A CONOSCENZA DEL RAPIMENTO DELLA RAGAZZA) FATTA ARRIVARE A PIETRO ORLANDI È FALSA - L’ANALISI DI UN’ESPERTA DI GRAFOLOGIA: LA FIRMA DI CAREY IN CALCE AL DOCUMENTO È IDENTICA A UN’ALTRA APPOSTA IN UN ARTICOLO PUBBLICATO NEL 2016 E CHE PROBABILMENTE È STATA COPIATA E INCOLLATA...

Estratto dell’articolo di Alessandro D’Amato per www.open.online

PRESUNTA LETTERA INVIATA GEORGE CAREY A UGO POLETTI

Non solo l’inglese torturato e gli errori nell’intestazione. C’è un altro elemento nel caso della presunta lettera dell’arcivescovo di Canterbury su Emanuela Orlandi che ci dà la certezza della falsità della missiva. Ovvero la firma di George Cantuar, al secolo Carey. Che è stata ricavata da un altro documento disponibile in rete.

E poi apposta sulla missiva scritta in inglese maccheronico e indirizzata al cardinale Ugo Poletti. Il tutto fornisce la certezza che la lettera consegnata da Pietro Orlandi al promotore di giustizia Alessandro Diddi è frutto di un depistaggio. […]

A spiegare a Open che la firma è un falso è Sara Cordella, grafologa forense, specializzata in grafologia criminologica, iscritta all’albo dei periti del Tribunale di Venezia e docente. L’esperta segnala che in un articolo di Christian Today che risale al 2016 e che parla degli abusi sessuali nella Chiesa d’Inghilterra c’è una firma di Carey come arcivescovo di Canterbury.

La lettera dell arcivescovo di Canterbury CAREY PUBBLICATA NEL 2016

Carey scriveva al pubblico ministero che aveva sollevato un’accusa di abusi sessuali nei confronti dell’ex vescovo di Gloucester Peter Ball. «Anche a una prima valutazione “ad occhio” si vede che le due firme sono perfettamente sovrapponibili. E questa è la lezione numero 1 di metodologia grafologica penale: non possono esistere due firme identiche. Se sono uguali, una delle due è un falso».

«Io lo definirei tecnicamente come un falso per fotomontaggio», assicura la grafologa. Che poi spiega di aver anche notato altro. In un dettaglio che si trova in entrambe le firme è presente quella che in gergo tecnico si chiama “intozzatura”. […]

Appurato quindi che si tratta di una prova falsa, come del resto anche Diddi aveva subito detto, rimane da capire in che modo questa sia arrivata a Pietro Orlandi e chi ci sia dietro. Perché è evidente che l’intenzione di avvalorare la “pista inglese” e soprattutto la “nota spese” del Vaticano è un modo per depistare e indirizzare eventuali indagini.

lord george carey c pietro orlandi, fratello di emanuela orlandi pietro orlandi 1 pietro orlandi 3