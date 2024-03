CHI L’HA DETTO CHE MANGIARE JUNK FOOD ACCORCIA LA VITA? – DAL WISCONSIN ARRIVA LA STORIA DEL 70ENNE DON GORSKE, CHE NEGLI ULTIMI 52 ANNI S’È PAPPATO 34 MILA HAMBURGER: “MOLTE PERSONE PENSAVANO CHE SAREI GIÀ MORTO E INVECE SONO DIVENTATO UNO DEI PIÙ LONGEVI DETENTORI DEL RECORD” – ASSAGGIÒ IL PRIMO BIG MAC NEL 1972. ERA ARRIVATO A TRANGUGIARNE 9 AL GIORNO. ORA È PIÙ ATTENTO ALLA DIETA E SI LIMITA A…

(ANSA) - Erano in pochi a scommettere che l'americano del Wisconsin Don Gorske sarebbe arrivato a compiere 70 anni, visto che per quasi 50 aveva mangiato nove hamburger Big Mac al giorno. Ma riducendo la razione quotidiana dei celebri panini del fast food a 'solo' due, togliendo le patatine dal menu e camminando dieci chilometri al giorno Don non solo è sopravvissuto ma ha anche esteso il suo Guinness dei primati, conquistato per la prima volta nel 1999, per essere arrivato a 34.000 hamburger totali l'anno scorso.

"Molte persone pensavano che sarei già morto e invece sono diventato uno dei più longevi detentori del record", ha dichiarato in un'intervista l'ex guardia carceraria ribattezzata 'Big man'. Per Gorske è stato amore a prima vista quando, nel 1972, assaggiò il primo panino di McDonald's. Da allora ha conservato tutte le confezioni di cartone e tutti gli scontrini dei Big Mac acquistati.

Nel 1999 il primo record, nel 2011 la riconferma con 25.000 hamburger e quest'anno un nuovo successo con 34.000 hamburger consumati. "Mangerò Big Mac finché muoio", aveva detto all'epoca del secondo record e non sembra ancora stufo. "Quando una cosa mi piace, non la lascio e con quel panino è ancora come fosse la prima volta".

