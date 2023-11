massimo fini

Estratto dell’articolo di Massimo Fini per "il Fatto quotidiano”

La parola “capitalismo” sembra essere uscita dal vocabolario. La usa ancora solo il manifesto, ma in un marxese così stretto, da Gründrisse, che di fatto diventa incomprensibile. […] Come mai? Elementare. Il capitalismo ha ormai occupato il mondo intero, tranne alcune, rare, sempre più rare, comunità ai margini del mondo: le società statiche che stanno all’opposto del dinamismo del capitale. […]

“Che fare”, per usare le parole del famoso filosofo russo Cernyševski saccheggiato poi da Lenin? Niente. Non possiamo farci niente. Non possiamo far altro che aspettare il collasso del “modello paranoico”. Nel frattempo possiamo solo contare su estremismi religiosi che, in totale antitesi col sistema del denaro, preferiscono all’astrazione di quello che Martin Lutero ha chiamato “sterco del demonio” la spiritualità e la concretezza della vita e della morte, propria e altrui. Tipo l’Isis per dirla in termini molto chiari.

Risposta di Marco Travaglio

Caro Massimo, capisco il paradosso, ma dell’Isis e degli altri estremismi più o meno religiosi farei volentieri a meno. Anche perchè di questo lurido capitalismo sono l’assicurazione sulla vita.

