Estratto dell’articolo di Luca Uccello per www.ilmessaggero.it

[…] il settimanale Gente ci racconta di un pranzo speciale per l'influencer in zona Porta Genova. Un pranzo che l'ex compagna di Fedez non avrebbe consumato da sola. Insomma con lei ci sarebbe stato un uomo, la cui identità rimane però un mistero.

«Probabilmente il suo accompagnatore - scrive la collega Maria Elena Barnabi - mentre lei chiamava l’autista, si dileguava dall’uscita secondaria». Possibile.

In realtà l’unico uomo che resta una presenza fissa nella vita di Chiara è il suo carissimo amico Angelo Tropea che lei stessa, con una battuta sui social, ha dichiarato essere il suo vero marito. Ma non è lui l'uomo misterioso che si è seduto al suo tavolo per un pranzo riservato.

2. CHIARA FERRAGNI, CONFIDENZE PRIVATE SU FEDEZ: "COMBINA CASINI"

Estratto dell’articolo di www.corrieredellosport.it

Nuove rivelazioni sulla separazione tra Chiara Ferragni e Fedez. A farle è ancora una volta l'esperta di gossip Deianira Marzano, che ha spifferato di essere in contatto con l'influencer. "Io chiacchiero sempre con lei, quella è così carina con me. Io le scrivo e lei mi risponde e mi racconta tutti i fatti suoi. - ha confidato a Radio Marte - Io parlando di Fedez le ho detto ‘però quanti casini che sta combinando ultimamente?!’.

E lei su questa cosa mi ha proprio detto ‘eh, e tu non sai il resto…’. Non invento nulla, mi ha detto proprio così, ho tutto salvato, ho i messaggi". Deianira ha inoltre assicurato che non ci sarà alcun ritorno di fiamma tra i Ferragnez, nonostante i figli Leone e Vittoria.

