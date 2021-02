L'ULTIMO STADIO DELLA TRISTEZZA - CI STIAMO ABITUANDO AGLI SPALTI NUDI E ALLO "SMART SUPPORTING", ORRENDO TERMINE PER SPIEGARE IL TIFO DA CASA: SECONDO UN SONDAGGIO REALIZZATO IN 20 PAESI, DOPO LA PANDEMIA LA METÀ DEGLI APPASSIONATI NON SI PRESENTERÀ SUBITO IN CURVA - UN GRANDE RITO COLLETTIVO È CAMBIATO PER SEMPRE? VALDANO: "QUANDO IL CALCIO TORNERÀ ALLA NORMALITÀ, I TIFOSI SARANNO DI NUOVO TIFOSI"