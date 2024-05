CHI SI È “CUCINATO” “ER POLPETTA”? – LA POLIZIA NON HA ANCORA TROVATO CHI HA SPARATO ALLE GAMBE DI MASSIMILIANO PACCHIAROTTI - QUANDO E’ AVVENUTO L’AGGUATO, IL PREGIUDICATO ERA A CASA SUA NELLA PERIFERIA DI ROMA, MA LA MOGLIE SOSTIENE DI NON AVER VISTO NULLA - PACCHIAROTTI NEGLI ULTIMI TRE ANNI NON AVEVA AVUTO GUAI CON LA GIUSTIZIA, MA LA SITUAZIONE POTREBBE ESSERE CAMBIATA DOPO L’OMICIDIO DEL SUO AMICO CRISTIANO MOLÈ…

Estratto dell’articolo di Romina Marceca per www.repubblica.it

er brasiliano con massimiliano pacchiarotti

Chi ha sparato alle gambe di Er Porpetta a Corviale, al secolo Massimiliano Pacchiarotti, conosceva bene tutti i suoi movimenti. E soprattutto sapeva che la porta di casa era aperta perché c’erano dei lavori in corso di ristrutturazione. Così è stato semplice entrare dentro il condominio e arrivare dentro l'appartamento, sorprendendo Pacchiarotti e sparandogli tre colpi contro.

Ma questo è l’unico punto di partenza per gli investigatori della Omicidi della squadra mobile che indagano sulla gambizzazione. Perché la moglie, che si trovava in casa con Er Porpetta, ha dichiarato di non avere visto nulla perché si trovava nella stanza accanto. Una versione che poco convince la polizia. Come è possibile che non è corsa dal marito sentendo spari e urla di dolore? Troppa paura?

massimiliano pacchiarotti 3

La Mobile parte così da pochi particolari per cercare di risolvere l’ennesima sparatoria a Roma per un regolamento di conti quasi sicuramente legato al business della droga. Pacchiarotti, che non è in pericolo di vita, è un pregiudicato per droga e reati contro il patrimonio.

Negli ultimi tre anni non aveva avuto altri guai con la giustizia ma non è escluso che dopo l’omicidio del suo amico Cristiano Molè, anche lui di Corviale, Er Porpetta sia tornato in piazza o abbia tentato una scalata. Tutte ipotesi al momento senza alcun riscontro. […]

massimiliano pacchiarotti 2

Nemmeno le telecamere di videosorveglianza delle strade vicine hanno aiutato molto gli investigatori. Adesso resta il cellulare di Pacchiarotti. Potrebbe rivelare innanzitutto se la vittima mercoledì aspettava qualcuno e chi ha chiamato prima dei colpi di pistola.Intanto parlano i suoi profili social dove posa per una foto con l’influencer “Il Brasiliano”, il nome d’arte di Massimiliano Minnocci. […]

CRISTIANO MOLÈ

massimiliano pacchiarotti 1 massimiliano pacchiarotti