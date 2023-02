5 feb 2023 15:30

CON CHI SI È CONSOLATO IGNAZIO MOSER, EX DI CECILIA RODRIGUEZ DOPO ESSERE STATO CACCIATO DI CASA? – COME DAGO-RIVELATO LUI L'AVREBBE CORNIFICATA ED È STATO MESSO ALLA PORTA DALLA SORELLA DI BELEN - UN PAIO DI SERE FA MOSER HA POSTATO SU INSTAGRAM LE IMMAGINI DI UNA NOTTE DI FESTA INSIEME AD ANDREA DAMANTE, INFLUENCER E DJ, FRED DE PALMA E LAZZA (CHE MARTEDÌ SARÀ IN GARA A SANREMO…)