Ieri i magistrati della Procura di Milano che indagano sulla presunta violenza sessuale denunciata dalla ex compagna di scuola di Leonardo Apache La Russa, il più piccolo dei figli di Ignazio, hanno convocato due dj che, il 18 maggio scorso, con Tommaso «Tommy» Gilardoni (il ragazzo che lavora a Londra e che ha dormito a casa del presidente del Senato, ritrovandosi accusato pure lui per il presunto abuso) hanno animato la serata all’Apophis.

Luca Valenti, nato nel 2000, milanese bocconiano, e Roy Ventura, alias di Andrea Picerno, dj fiorentino che quella notte era stato invitato a dormire a casa di La Russa, ma preferì andare da un suo amico, sono stati sentiti negli uffici della Squadra mobile dal pm Rosaria Stagnaro e dal procuratore aggiunto Maria Letizia Mannella come testimoni per riferire i dettagli di quella serata. I due avrebbero ricostruito ciò che ricordano degli avvenimenti nell’esclusivo locale milanese di via Merlo dove, secondo la lista ingressi, erano invitate circa 180-200 persone.

Le domande hanno cercato di fare luce sugli orari e gli spostamenti dei due indagati, così come sulle condizioni psicofisiche della presunta vittima che nel club ha incontrato casualmente il suo ex compagno di liceo che non vedeva da tempo.

Dopo aver bevuto un drink, è il racconto della ragazza, perde la memoria, per svegliarsi il giorno seguente accanto a Leonardo Apache nell’appartamento dei La Russa.

I due dj e un terzo testimone, amico del rampollo dei La Russa e tra gli organizzatori e promotori della serata, avrebbero riferito di aver animato la serata e di non aver visto nulla di strano: niente ragazze sballate né abusi. I testimoni hanno dovuto prima illustrare agli inquirenti i rapporti intercorrenti con i due indagati.

Valenti è un amico di La Russa (come anche il terzo testimone), mentre Picerno è un conoscente di Gilardoni. Ai tre non sono stati chiesti video o foto della serata (che gli inquirenti probabilmente hanno già recuperato diversamente) e i loro verbali sono stati secretati. Nessun contributo utile sarebbe stato fornito dai testimoni anche sul momento in cui La Russa avrebbe portato un drink alla ragazza. Pertanto le testimonianze risultano favorevoli ai due indagati. […]

