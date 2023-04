Da “Gente”

Su Gente, in edicola da venerdì 7 aprile, Vladimir Luxuria racconta dei suoi amori segreti: «Quelli più noti sono stati un attore “meraviglioso” e due uomini della politica. Non dico il partito: un po’ da una parte e un po’ dall’altra, diciamo bipartisan.

Non ne ho parlato perché non volevano: ma la prossima volta potrei farlo sapere fin da subito, come fanno gli altri». A lei piacciono i toy boy o gli uomini più grandi? «Storie più serie e più lunghe con uomini della mia età o erano più grandi di me. Da un punto di vista della carnalità e del battito di cuore, invece va bene la “carne fresca”».

Luxuria prende anche l’occasione per rispondere ai pregiudizi e ai commenti che riceve sui social: «Sono una donna trans, orgogliosa di esserlo. E vorrei rassicurare tutti: non vivo l’illusione di essere una donna nata tale. So benissimo che non posso allattare, che non ho le mestruazioni, che ho la prostata. Ma non siamo solo carne e io sento di avere una identità di genere diversa: non minaccio nessuno, cerco di vivere la mia vita in armonia».

Luxuria a Gente ricorda anche la sua adolescenza: «A scuola emergeva la mia effeminatezza: avevo i capelli lunghi, gli orecchini, le camicie rosa. Sono sempre stata vittima di bullismo, mi facevano la pipì nelle scarpe che lasciavo nello spogliatoio quando facevamo ginnastica. Quando mio padre mi scoprì, fu traumatico.

Ero nella piazza centrale della mia città, tutta agghindata, lui era con un suo amico che mi vide e disse: “Guarda quel ricchione!”. Mio padre si voltò, e quel ricchione ero io. Volevo sparire in una botola». E sul desiderio di avere un figlio, confessato qualche anno fa, precisa: «A 57 anni? Per carità. Sono una zia fantastica e mi basta».

