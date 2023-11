CHI SONO I DUE RAZZISTI ALLA CORTE INGLESE? OMID SCOBIE, L’UOMO VICINISSIMO A MEGHAN E HARRY, PUBBLICA IL LIBRO “ENDGAME” IN CUI RIFILA DELLE PRALINE DI VELENO AI WINDSOR, PROFETIZZANDO LA FINE DELLA MONARCHIA: SA CHI SONO, MA NON FA I NOMI, DELLE PERSONE PREOCCUPATE DEL COLORE DELLA PELLE DEI FIGLI DEI SUSSEX, SOSTIENE CHE WILLIAM SIA ASSETATO DI POTERE E CHE CARLO AVREBBE DATO DEL “CRETINO” A HARRY CHIEDENDO AI PARENTI DI NON FIDARSI PIÙ DI LUI – KATE E MEGHAN NON SI PARLEREBBERO DA QUATTRO ANNI E…

Già il primo sasso gettato nello stagno ha scatenato un piccolo tsunami. Harry che racconta al mondo di aver saputo dalla scomparsa di sua nonna, la regina Elisabetta II soltanto quando questa era morta.

Oggi però, lo tsunami sarà autentico perché è il giorno in cui esce «Endgame» di Omid Scobie, l’uomo vicinissimo ai Sussex che aveva già raccontato la Megxit nel bestseller Finding Freedom anche se lui, 42 anni, smentisce qualsiasi contatto con i Sussex. […] alcune delle più roventi anticipazioni […]

Il razzismo di Buckingham Palace

Secondo le lettere che si sono scambiati Meghan e re Carlo, ci sarebbero due persone che a Buckingham Palace hanno discusso del colore della pelle di Archie, primogenito di Harry. Meghan li ha nominati in una missiva al re, che però avrebbe minimizzato. Per ragioni legale, spiega Scobie, queste due persone non possono essere nominate. Chi saranno? Neppure i tabloid si azzardano a rivelarlo per timore di denunce.

Il docufilm su Harry e Meghan

Dopo il documentario «Harry e Meghan» su Netflix, re Carlo avrebbe esclamato: «Quel cretino!», attaccando un’altra volta il figlio […] Dopo quella volta, Carlo aveva emesso la sua sentenza: «Non fidatevi di Harry».

Perché tutto quello che gli viene detto potrebbe essere spiattellato sui giornali o in tv. Ma a convincere il re a togliere Frogmore Cottage al figlio è stata la principessa Anna. Alla notizia, Harry ha chiesto al padre: «Ma non vuoi più rivedere i tuoi nipotini?».

William senza scrupoli

[…] William sarebbe affamato di potere, non andrebbe troppo d’accordo con il padre, il quale è geloso della popolarità del figlio e della nuora. L’erede, senza scrupoli secondo l’autore, avrebbe anche passato alla stampa notizie poco favorevoli per dipingere Harry come mentalmente fragile e vulnerabile. Insomma, sarebbe lui a bloccare il ritorno del duca di Sussex.

La guerra delle cognate

Kate Middleton e Meghan Markle non si parlano da quattro anni. E appena il nome della duchessa viene fuori, la futura regina si trasforma in una iena. Le due non sono mai andate d’accordo, ma sembra pure che non pensino più all’ipotesi-riconciliazione. Scobie ha detto che «Kate viene applaudita come una bambina che esegue bene i compiti.

Qualsiasi cosa faccia, anche minima, la stampa la celebra. In realtà finora ha concluso poco, dice, ed è terrorizzata dal suo ruolo pubblico». D’altro canto Meghan è certa di non tornare mai più a Londra. […] Harry, invece, è arrivato alla conclusione opposta: «A questo punto inutile aspettarsi delle scuse. Ormai cosa importa?», avrebbe detto. Sarebbe dunque pronto a riappacificarsi. Anche se la Ditta pare non volerne sapere.

La tesi del libro è che la corona inglese sia in declino da quando è morta Elisabetta II e che William potrebbe essere l’ultimo re con una certa influenza anche culturale. Poi l’istituzione diventerà irrilevante, sostiene Scobie. I Sussex invece continuano la loro vita. Harry lancerà un progetto nel campo militare, in stile Invictus Games, mentre Meghan potrebbe presentare un brand di lifestyle.

