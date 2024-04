MESSAGGI A SFONDO SESSUALE: CHI RICATTA WESTMINSTER?

Estratto dell’articolo di Luigi Ippolito per il “Corriere della Sera”

È il caso di cui tutti parlano in queste ore a Westminster. Almeno una dozzina fra ministri, deputati, funzionari e giornalisti parlamentari britannici sono stati bersaglio, nei mesi scorsi, di messaggi a sfondo sessuale da parte di misteriosi interlocutori (presunte ragazze o ragazzi, nel caso in cui gli obiettivi fossero gay). I messaggi arrivavano su WhatsApp sempre dagli stessi due numeri e avevano contenuto simile: in breve si arrivava all’invio di foto esplicite, che in almeno un caso sono state ricambiate.

La cosa inquietante è che le adescatrici (o adescatori) sembravano avere una conoscenza dettagliata delle attività e della vita personale dei bersagli, che appartengono sia al partito conservatore che a quello laburista. Si tratta chiaramente di un tentativo organizzato di compromettere e ricattare figure del mondo politico, anche se gli esperti ritengono che per la tecnica grossolana utilizzata si possa trattare di criminali più che di servizi stranieri.

[…] In un momento di alta conflittualità geopolitica, le «trappole al miele» tornano di moda.

2. PERCHÉ LO SCANDALO DELLE FOTO DI NUDO DI WESTMINSTER È UNO DEI PIÙ VECCHI TRUCCHI DEL MANUALE DI SPIONAGGIO

Traduzione di George Chesterton per https://www.telegraph.co.uk/

È cominciato tutto con un messaggio flirtante: "È da tanto che non ci sentiamo! Mi manchi a Westminster". Poi, dopo aver affermato di aver incontrato il destinatario a un recente evento, il misterioso mittente, che si faceva chiamare "Charlie", è andato al sodo: "Sono di nuovo single e sto sfruttando al massimo i gay di Westminster". Dopo altre battute, "Charlie" ha inviato una foto esplicita.

Sembra uno scambio che potrebbe avvenire su un'app per incontri. Ma questo messaggio e molti altri, contenenti formulazioni simili, sono stati inviati su WhatsApp ad almeno 12 uomini, tra cui parlamentari, che lavorano all'interno e nei dintorni del Parlamento tra l'ottobre 2023 e il febbraio di quest'anno. Se il destinatario era eterosessuale, il mittente si faceva chiamare "Charlotte" o "Abi".

Lo Speaker della Camera dei Comuni, Sir Lindsay Hoyle, ha tenuto dei colloqui con il personale del Parlamento, dopo che gli esperti hanno dichiarato al sito web Politico che i messaggi facevano quasi certamente parte di un attacco di "spear phishing" - un esercizio di "phishing" altamente personalizzato volto a raccogliere informazioni compromettenti su una vittima - forse intrapreso per conto di uno Stato estero.

La piattaforma sarà anche moderna, ma la storia delle “honey trap” (le trappole al miele) è lunga e colorata. Qui ricordiamo alcuni degli episodi più noti da cui le spie di oggi possono continuare a trarre ispirazione...

Mata Hari sta alla “trappola al miele” come Hoover sta all'aspirapolvere. Ballerina olandese, vero nome Margaretha Geertruida Zelle, si fece una reputazione nella Parigi bohémienne prima della Prima Guerra Mondiale.

Dopo essersi esibita per il figlio maggiore del Kaiser Guglielmo II, nel 1916 fu reclutata dai francesi per sedurre il principe ereditario e ottenere segreti militari (che in realtà non sarebbero serviti a nulla, dato che lui non era coinvolto nella guerra).

Incontrò un agente tedesco a Madrid nel tentativo di organizzare un incontro con Wilhelm Jr, ma si offrì invece di condividere i segreti francesi con i tedeschi. I francesi hanno poi intercettato le comunicazioni che avrebbero confermato il suo tradimento.

Le motivazioni di Mata Hari e le vere intenzioni di francesi e tedeschi rimangono poco chiare - non è certo se fosse un agente doppio o addirittura triplo o semplicemente un innocente capro espiatorio - ma fu giustiziata dai francesi nell'ottobre 1917.

La madre di tutti gli scandali politici britannici. John Profumo, Segretario di Stato per la Guerra nel 1963, rimase invischiato in un’ingarbugliato triangolo, in quanto amante di Christine Keeler, che aveva anche una relazione con l'addetto navale sovietico Yevgeny Ivanov.

I personaggi chiave si incontravano tutti alle feste organizzate dall'osteopata Stephen Ward, che si tolse la vita durante il processo per aver "vissuto dei proventi della prostituzione e del procacciamento".

Profumo, dopo aver inizialmente negato la sua relazione con Keeler, era irrimediabilmente compromesso e si dimise. Ivanov ha sempre sostenuto che non era plausibile che si trattasse di spionaggio, affermando in seguito che Keeler non sarebbe mai stato in grado di ottenere informazioni sensibili per i russi attraverso una conversazione a letto: "Oh, a proposito, tesoro, quando arriveranno i missili da crociera in Germania?".

Nel 2019, alcuni documenti hanno rivelato che negli anni Cinquanta la ministra laburista Barbara Castle era stata oggetto di un tentativo di trappola da parte di un agente cecoslovacco, l'italiano Renato Proni, mentre Castle era una figura emergente del partito di Clement Attlee negli anni Cinquanta.

I documenti di intelligence della polizia segreta comunista, Státní Bezpecnost, risalenti al 1953, affermano che Proni pensava di poter sedurre la Castle, sebbene non vi sia alcuna indicazione che ci sia mai riuscito. Proni e Castle discutevano di politica e lui era noto nel partito per essere suo amico, talvolta accompagnandola alle riunioni e scrivendo documenti per lei.

Il rapporto recitava: "Sulla base della testimonianza di Andrej [nome in codice di Proni], lei si confidava con lui con l'intenzione di ottenere una posizione di rilievo nel Ministero degli Esteri in caso di vittoria del Partito Laburista". Si registrava anche il fatto che Castle chiamasse Proni il suo “fiore gentile italiano”

Nel 1986, il Mossad non vide di buon occhio il tecnico israeliano Mordechai Vanunu, che offrì alla stampa britannica la storia - e le immagini per dimostrarla - che Israele aveva sviluppato armi nucleari nel segreto impianto di Dimona, nel deserto del Negev (la politica nucleare israeliana era e rimane di "deliberata ambiguità").

Durante la clandestinità, Vanunu uscì nel centro di Londra per una giornata di visite turistiche, durante la quale fece amicizia con una donna con la quale progettò un viaggio romantico a Roma. La trappola era stata organizzata perché Vanunu era stato identificato come "solitario" dagli psicologi del Mossad.

La nuova compagna di Vananu era Cheryl "Cindy" Ben Tov, che lo portò in un appartamento a Roma dove fu sopraffatto e drogato da tre agenti del Mossad in attesa. Vanuna riapparve prontamente in Israele, dove fu processato per tradimento (era meno diplomaticamente delicato arrestarlo in Italia che nel Regno Unito). Vanunu è stato rilasciato nel 2004.

L'esperto di spionaggio della Germania Est Markus Wolf creò un dipartimento della Stasi dedicato alla sua rete di "spie Romeo", sulla base del fatto che la Seconda Guerra Mondiale aveva lasciato una carenza di giovani uomini nella nascente Germania Ovest.

Selezionando gli agenti più belli, Wolf li inviava a ovest con l'obiettivo di sedurre donne politicamente ed economicamente potenti - spesso non sposate - della società tedesca occidentale. Alcune di queste donne furono destinate a lavorare per conto della DDR, anche come segretarie di alti funzionari, raccogliendo informazioni riservate dal governo, dall'industria e persino all'interno della NATO.

Negli anni Ottanta, le trappole divennero meno efficaci, con gli ufficiali della Germania Ovest addestrati a riconoscere i tagli di capelli e gli abiti fuori moda delle donne arrivate dalla Germania Est. Ma Wolf ha scritto: "Finché esisterà lo spionaggio, ci saranno Romeos che seducono ignari [obiettivi] con accesso a segreti".

