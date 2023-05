16 mag 2023 12:23

CHI DI SPADA FERISCE – È IN CORSO A OSTIA LO SGOMBERO DELL’APPARTAMENTO DI ROBERTO SPADA, L’ESPONENTE DEL CLAN MALAVITOSO NOTO PER AVER DATO UNA TESTATA AL GIORNALISTA DANIELE PIERVINCENZI NEL 2017 - IL COMMENTO TRA IL SERIO E IL FACETO DI SPADA, SU FACEBOOK: "CERCASI CASA IN AFFITTO PER NOI, IMMINENTE... NEL DECIMO MUNICIPIO. PS: SENZA BUSTA PAGA..."