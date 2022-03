5 mar 2022 13:01

CHI LA SPARA PIU' FORTE? IL SINDACO DI MARIUPOL DENUNCIA: "L'EVACUAZIONE DEI CIVILI DALLA CITTÀ È STATA RINVIATA A CAUSA DI MULTIPLE VIOLAZIONI DELLA TREGUA ANNUNCIATA DALLA RUSSIA" – IL MINISTRO DEGLI ESTERI DI MOSCA, LAVROV, FA LO GNORRI E RIBALTA LE ACCUSE: “AI CORRIDOI UMANITARI APERTI STAMANI IN UCRAINA A MARIUPOL E VOLNOVAKHA NON SI È PRESENTATO NESSUNO. VI SONO NOTIZIE SECONDO CUI LE AUTORITÀ DI MARIUPOL NON STANNO CONSENTENDO AI CIVILI DI USARE I CORRIDOI UMANITARI”