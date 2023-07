CHI TROVA UNA CARTA, TROVA UN TESORO – LA WIZARDS OF THE COAST, PER LA NUOVA ESPANSIONE ISPIRATA AL "SIGNORE DEGLI ANELLI" DEL GIOCO “MAGIC”, HA STAMPATO, IN UN'UNICA COPIA AL MONDO, LA CARTA DELL'"UNICO ANELLO" DI SAURON - UN FORTUNATO, FINORA ANONIMO, HA TROVATO IL PREZIOSO "OGGETTO" E ORA POTREBBE METTERSI IN TASCA ALMENO DUE MILIONI DI EURO SE DECIDESSE DI VENDERE LA CARTA A UN COLLEZIONISTA...

Estratto dell'articolo di Valerio Berra per www.fanpage.it

magic 3

L’Unico Anello è stato trovato. Magic: The Gathering è un gioco di carte collezionatili creato da Richard "Channing" Garfield e lanciato per la prima volta nel 1993. Difficile che, anche solo per sbaglio, non vi sia mai capitato da vederne una. Tutte la carte hanno un’ambientazione fantasy, ci sono mostri, incantesimi, artefatti e terre desolate.

carta dell'unico anello di magic 6

Il 23 giugno però Magic ha provato a fare una mossa che non aveva mai osato: ha lanciato un’espansione a tema Signore degli Anelli in cui ha inserito una carta stampata in un unica copia al mondo. Quella carta è ovviamente l’Unico Anello e da qualche ora è arrivata anche una certezza: qualcuno è riuscito a trovarlo. Adesso quella carta potrebbe valere fino a due milioni di dollari.

carta dell'unico anello di magic 5

[…] La carta è già stata sigillata dentro una custodia di plastica. Nel mondo delle carte collezionatili c’è un processo noto come “gradazione”. Il valore di una carta non dipende solo dalla sua rarità ma anche dalle sue condizioni. Più è rovinata, più è basso il prezzo. Nel mondo esistono diverse aziende che si occupano di gradare le carte: per ogni carta di cui vengono certificate le condizioni viene pubblicato anche un codice che permette alla carta di essere definita in modo univoco da tutti i collezionisti. Ed è proprio da una di queste agenzie che è arrivata la conferma del ritrovamento.

carta dell'unico anello di magic 4

La Professional Sports Authenticator (PSA) ha sottoposto a un processo di gradazione la carta. PSA è forse la società più nota per questo tipo di servizi. L’Unico Anello in questo momento si trova protetto da un involucro di plastica, probabilmente in qualche cassetta sicurezza. La carta ha ricevuto una valutazione di 9 su 10. Ottima. Probabilmente il 10 non è stato raggiunto per piccoli difetti di fabbrica. Al momento non c’è nessuna notizia sul suo proprietario: secondo il Wall Street Journal al momento vuole restare anonimo.

Quanto vale la carta dell’Unico Anello

carta dell'unico anello di magic 3

Il prezzo nel mercato lo fa chi compra. Al momento l’Unico Anello non è in vendita, almeno ufficialmente. […] Prima di questo ritrovamento, la carta più ricercata dai collezionisti era il Black Lotus, a marzo è stato venduto un esemplare per oltre 500.000 dollari. Il prezzo dell’Unico Anello non è ancora chiaro. […] il negozio di carte di Valencia Gremio de Dragones nei giorni scorsi aveva offerto a chiunque avrebbe ritrovato la carta una cifra attorno ai due milioni di dollari.

carta dell'unico anello di magic 1 magic 2 magic 1 carta dell'unico anello di magic 2