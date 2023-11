CHI TROVA UNA MARMITTA, TROVA UN TESORO - I FURTI DI MARMITTE SONO AUMENTATI PERCHE' AL LORO INTERNO CI SONO POCHI GRAMMI DI METALLI PREZIOSI (RODIO, PALLADIO E PLATINO) FONDAMENTALI PER LA PRODUZIONE DI MISSILI, DRONI E NUOVE AUTOMOBILI - ANCHE SE IN PICCOLE QUANTITÀ, VALGONO UN MUCCHIO DI SOLDI: CIFRE CHE INGOLOSISCONO I PICCOLI CRIMINALI CHE, NELLE STRADE DELLE CITTA', SMONTANO LE MARMITTE IN QUALCHE MINUTO E LE SPEDISCONO VERSO LA RUSSIA...

Estratto dell'articolo di Cesare Giuzzi per il “Corriere della Sera”

Le ultime tracce portano in Lituania e Serbia. E da lì si arriva in Russia. Dove rodio, palladio e platino sono fondamentali per l’industria della guerra. Per i droni, per le apparecchiature che guidano i missili che bombardano l’Ucraina. E se prima era la crisi a far correre il prezzo dei «matalli preziosi» oggi è la guerra a spingere il mercato. Un mercato soprattutto nero. E pensare che anche l’Italia ha fame di questi metalli.

Non solo per la produzione di auto, che comunque già basterebbe a mettere in crisi le risorse, ma anche per la produzione militare e avionica. Perché il nostro Paese non produce ma importa, e il mercato di rodio, palladio e platino è di fatto nelle mani di Russia e Cina.

Anzi il monopolio nel mercato elettrico dell’auto (dalle batterie alle vetture complete) rischia nel prossimo decennio di modificare gli equilibri geopolitici mondiali. La decisione Ue di produrre e vendere solo mezzi green dal 2035 di fatto rischia di essere un (enorme) favore alla Cina più che all’ambiente.

Questa storia parte da un battito d’ali dall’altra parte del mondo. Sono almeno quattro o cinque anni che i residenti delle zone più periferiche delle grandi città denunciano centinaia di casi ogni anno di furti di catalizzatori. Le marmitte, che però non sono più semplici tubi di scarico ma apparecchi che nascondono un tesoro. [...]

Negli Stati Uniti s’è passati dai 3.398 casi del 2019 ai 14.400 del 2020. In cima alla lista Regno Unito (+70%), Francia, Spagna e Italia «che nel 2021 ha presentato un notevole aumento». Dati precisi non ce ne sono. Molti casi non vengono denunciati e si va diretti in officina perché l’auto non può circolare: costi dai 700 ai 2 mila euro. Le preferite sono le Toyota e le Smart, ma in generale più l’auto è recente e meglio è.

Sul mercato nero un catalizzatore vale fino a 300 euro, ma non viene rivenduto come ricambio. Quel che interessa è invece nascosto all’interno. Si tratta di pochi grammi — da 6 a 30 — di metalli rari usati per ridurre le emissioni. Colpa delle quotazioni di rodio, palladio e platino che valgono quanto o più dell’oro. [...]

Platino e palladio superano quota 32 mila euro, la metà dell’oro ma più di 40 volte il prezzo dell’argento. Per rubare un catalizzatore ci vogliono in media meno di 15 minuti. I furti sono opera di piccola manovalanza. Italiani ma anche slavi, polacchi, macedoni, moldavi. Per estrarre i metalli preziosi servono apparecchiature d’avanguardia. E sono pochissimi a possederle in Italia. [...]