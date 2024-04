9 apr 2024 18:58

A CHI VA IN CULO LO SCONTRO TRA ELON MUSK E LA GIUSTIZIA BRASILIANA? AI DIPENDENTI DI "X" - "MR. TESLA" LANCIA L'ALLARME PER GLI IMPIEGATI DELL'EX TWITTER IN BRASILE, CHE "RISCHIANO L'ARRESTO" A CAUSA DEGLI SCAZZI TRA IL MILIARDARIO E IL GIUDICE DELLA CORTE SUPREMA DI BRASILIA, ALEXANDRE DE MORAES, ACCUSATO DI VOLER CENSURARE LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE SUI SOCIAL E DEFINITO "IL DARTH VADER DEL BRASILE": "DOBBIAMO PORTARLI IN UN LUOGO SICURO, O COMUNQUE NON IN UNA POSIZIONE DI RESPONSABILITÀ, DOPODICHÉ…"