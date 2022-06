CHI È LA VERA BESTIA? - IL TERRIBILE FILMATO DI DUE MINATORI IN SIBERIA CHE FANNO SALTARE IN ARIA UN ORSO BRUNO CON DELL'ESPLOSIVO - I DUE HANNO ATTIRATO L'ANIMALE AFFAMATO CON DEL CIBO, POI HANNO FATTO ESPLODERE LA POVERA BESTIA, RIDOTTA IN MILLE PEZZI - IL VIDEO HA INDIGNATO I POLITICI DEL PAESE, MA QUANDO A SALTARE IN ARIA SONO LE PERSONE COM'È LA LORO REAZIONE? - VIDEO

MINATORI RUSSI FANNO SALTARE IN ARIA ORSO CON DELL ESPLOSIVO

Remo Sabatini per www.ilmessaggero.it

Di tutta questa incredibile, drammatica vicenda, quello che probabilmente ha lasciato l'amaro in bocca, sono le parole. Sì, le parole pronunciate da quei minatori che si sono divertiti a far esplodere un povero animale riducendolo in mille pezzi come nulla fosse. Ma cominciamo dall'inizio.

Siamo in una remota regione della Siberia. Probabilmente, la località non è ancora stata resa nota, in una qualche sperduta miniera della Yacuzia. È un giorno come un altro e un gruppo di minatori, evidentemente annoiati dalla solita neve, decide di ravvivare la giornata. Così, stando a quanto documentato dalle immagini riprese da uno del gruppo, a qualcuno viene in mente di attirare un orso.

Preparata l'esca con un pochino di cibo, non rimane che aspettare. I minatori hanno fortuna perché dopo un poco, ecco arrivare un animale. È un orso bruno che, fiutata l'esca, guardingo si avvicina. "Ecco, si avvicina". State pronti". Sta annusando". E poi, ancora, "È vicino". Questi gli strani commenti di alcuni dei minatori che stanno osservando e riprendendo l'orso. Sì perché l'esca preparata, è speciale.

L'AGGUATO

Oltre al cibo, infatti, c'e dell'esplosivo. E tanto. Il resto è tutto nelle tremende immagini diffuse, tra gli altri, da 6IX World News. Con il povero orso che, alla fine, cede alla fame e si fa sotto saltando letteralmente in aria. Ridotto in mille pezzi, deve essere stato uno spettacolo. Sull'episodio che ha suscitato clamore in tutto il mondo, è intervenuto Vladimir Burmatov. Membro della Duma di Stato della Russia dal 2016, ha chiesto giustizia.

La crudele uccisione dell'orso bruno in Siberia, fa tornare alla mente un altro terribile episodio che aveva significato la morte di una elefantessa incinta in India qualche tempo fa. Anche lei era stata infatti attirata dal cibo: in quel caso, l'esca era stata un'ananas infarcita di esplosivo che l'aveva ferita a morte uccidendo anche il piccolo ancora nel grembo.

