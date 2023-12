CHI VUOLE UNA BAGNACAUDA CON VANNACCI? – IL GENERALE VA A TORINO, OSPITE DEL CIRCOLO RICREATIVO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE: CHI VUOLE ANDARE A CENA CON VANNACCI DEVE SGANCIARE ALMENO 35 EURO – L’INCASSO ANDRA’ IN BENEFICENZA AL REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA PEDIATRICA – NEL SUO LIBRO “IL MONDO AL CONTRARIO” C’ERANO UN PASSAGGIO SULLE “DISGUSTOSE” LOTTE DEI NO TAV E CONTRO LA “PERIFERIA CEMENTIFICATA” DI TORINO...

Nelle quattrocento pagine auto-pubblicate su Amazon — in mezzo a una carrellata di critiche e strali contro ogni cosa compresi l’immancabile «dittatura delle minoranze», gli omosessuali e la povera Paola Egonu, che per i suoi «tratti somatici» non può essere la bandiera italiana —, Roberto Vannacci cita en passant anche la nostra città, dove è stato invitato dal Lions Club Torino Taurasia.

«L’ennesima conferma della nauseabonda e disgustosa logica del “Mondo al Contrario”», scrive il generale nel suo libro, si trova nelle azioni di protesta dei militanti Notav, ma anche nelle (testuali) «periferie cementificate di Torino, dove ti sveni per mantenere la casa». Tesi che presenterà giovedì in una serata organizzata al circolo ricreativo dei dipendenti del Comune, in corso Sicilia a Torino.

Per partecipare alla conferenza, con firma copie e cena piemontese, bisogna sborsare un’offerta «minima» di 35 euro. «Il ricavato sarà devoluto a favore del reparto di cardiochirurgia pediatrica», assicurano gli ideatori della presentazione de Il Mondo al contrario. […] l’uomo delle forze armate, in pole position per candidarsi con la Lega all’Europee, ha una parola severa per tutto, ma non per la ricchezza: «A contribuire a capovolgere la realtà vi è anche l’assurda persuasione che tassare le grandi fortune e i beni di lusso, oltre che essere giusto, porti a maggiori entrate fiscali. Il gettito generato dalla tassa sul lusso, infatti, è stato impercettibile se non nullo».

