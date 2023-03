29 mar 2023 15:09

CHI VUOLE VIVERE PER SEMPRE? LA PREVISIONE DI RAYMOND KURZWEIL, INFORMATICO E FUTUROLOGO, CONVINTO CHE TRA SOLO 7 ANNI RIUSCIREMO A RAGGIUGERE LA CHIAVE DELL’IMMORTALITÀ – IL SEGRETO PER RIUSCIRCI È L’ESPONENZIALE MIGLIORAMENTO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE: “SAREMO MANTENUTI IN SALUTE DAI NANOBOT NEL NOSTRO SANGUE E CHE POTREMMO INIZIARE A CARICARE I NOSTRI PENSIERI E RICORDI NEL CLOUD…”