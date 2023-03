CHIAGNI E FOTTI? – SELVAGGIA LUCARELLI ATTACCA GIUSEPPE SAVINO, L'AGRICOLTORE DI FOGGIA CHE HA PUBBLICATO UN VIDEO SU FACEBOOK DENUNCIANDO LA DISTRUZIONE DEI SUOI TULIPANI A CAUSA DI UNA GRANDINATA. IL FLORICULTURE HA LANCIATO UNA RACCOLTA FONDI CHE HA RAGGIUNTO LA CIFRA DI 28MILA EURO – LA GIORNALISTA RICORDA ALTRE RACCOLTE FONDI DI CUI SAVINO SI È RESO PROTAGONISTA: “ECCO, A ME PIACCIONO LE STORIE ROMANTICHE CON LACRIME E FIORI, PERÒ L'EMPATIA DISINFORMATA È PEGGIO DELLA GRANDINE…” VIDEO

Estratto dell'articolo di www.repubblica.it

giuseppe savino piange per i suoi tulipani distrutti

Un attacco social, diretto, per far emergere dubbi sulla raccolta fondi della Cascina Savino di Foggia. La giornalista Selvaggia Lucarelli non usa giri di parole nelle storie Instagram per criticare quello che è accaduto dopo la violenta grandinata di ieri, 28 marzo. Prima l'appello in lacrime dell'agricoltore sociale Giuseppe Savino, nel video su Facebook, poi l'ondata di solidarietà attraverso il crowdfunding che in poche ore ha raggiunto ben 2mila donazioni per un totale di oltre 28mila euro, sino alla sospensione per eccesso di offerte. "Ma cosa sapevate di questa storia quando avete donato i fondi?", scrive Lucarelli ai suoi follower.

selvaggia lucarelli

Che aggiunge: "Due anni fa - ricordando la gelata notturna dell'8 aprile 2021 - la Cascina Savino aveva piantato migliaia di tulipani per riportare la bellezza nel loro territorio, certo, ma anche per avviare un'attività commerciale. Stesso copione: Savino piangeva. Nel frattempo moltissimi altri contadini e tante aziende avevano subito fatto ma poveri tulipani e basta".

giuseppe savino

Attraverso degli screenshot di testate giornalistiche locali, Selvaggia Lucarelli ricorda che furono raccolti 13mila euro: "Bei soldi, poi il maltempo e l'iniziativa boh. I soldi, boh. Io sulla stampa non trovo informazioni, magari mi manca qualcosa. Se per due anni su tre i tulipani vengono distrutti dal maltempo forse bisognerebbe valutare l'idea di una serra o di una assicurazione. E poi il buon Savino attinge da fondi ministeriali-regionali o fa tutto da solo? Questa è la sua unica attività? Ecco, a me piacciono le storie romantiche con lacrime e fiori, però l'empatia disinformata è peggio della grandine", conclude. […]

selvaggia lucarelli foto di bacco (4) giuseppe savino selvaggia lucarelli foto di bacco (2)