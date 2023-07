4 lug 2023 12:38

CHIAMAMI COL TUO NOME – IN ITALIA È BOOM DEI FURTI DI IDENTITÀ ONLINE: SECONDO I DATI DE MONITORAGGIO CRIF-MISTERCREDIT, SOLO IN UN ANNO C’È STATO UN AUMENTO DEL 20% E SI SONO REGISTRATI PIÙ DI 34MILA CASI PER UN DANNO COMPLESSIVO DI 132 MILIONI DI EURO – I CYBER-CRIMINALI, COPIANDO PASSWORD E CARTE DI CREDITO, ACQUISTANO OGNI TIPO DI BENE, ARRIVANDO ANCHE AD ACCENDERE FINANZIAMENTI E MUTUI…