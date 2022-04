"L'ERRORE DI RADU È EVIDENTE, MA PERISIC SA CHE SULLA RIMESSA LATERALE QUELLA PALLA DEVE ANDARE ALTA VERSO LA PUNTA E NON AL PORTIERE" - ALMENO C'È UN PORTIERE INTERISTA CHE DIFENDE RADU DOPO LA PAPERA CONTRO IL BOLOGNA (E NON È HANDANOVIC) - WALTER ZENGA: "SE L'INTER PERDE LO SCUDETTO NON SARÀ CERTO PER COLPA DI RADU. SE DOBBIAMO PER FORZA CERCARE UNO CHE SAPPIA GIOCARE BENE IL PALLONE, ALLORA IN PORTA METTIAMOCI BROZOVIC…" -VIDEO