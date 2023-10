CHIAMATE UNO BRAVO! - GLI ANIMALISTI TORNANO A SBOMBALLARCI CON LA STORIA DELL’ABBATTIMENTO DEI MAIALI ENTRATI IN CONTATTO CON IL VIRUS DELLA PESTE SUINA: IN CENTINAIA SI SONO DATI APPUNTAMENTO A MILANO PER PROTESTARE, OCCUPANDO LE STRADE FINO A SAN BABILA - SECONDO GLI ATTIVISTI “GLI ANIMALI, CHE ERANO IN BUONA SALUTE, SONO STATI UCCISI DALLE AUTORITÀ SANITARIE DOPO UN VIOLENTO SGOMBERO E...”

Estratto dell'articolo di Lucia Landoni per www.repubblica.it

animalisti a milano 1

Sono arrivati da tutta Italia e non solo – “15 pullman provenienti da varie regioni e alcuni attivisti francesi e di altri Paesi europei” garantiscono gli organizzatori – per riunirsi sotto Palazzo Lombardia brandendo cartelli con le foto di Pumba, Crosta, Spino e degli altri sei maiali uccisi al rifugio Progetto Cuori Liberi di Sairano di Zinasco (nel Pavese) dai veterinari dell’Ats perché entrati in contatto con il virus della peste suina africana: è partito il corteo degli animalisti per protestare contro l’abbattimento dei suini avvenuto lo scorso 20 settembre.

animalisti a milano 4

[...]

Secondo gli attivisti, “gli animali, che erano in buona salute, sono stati uccisi dalle autorità sanitarie dopo un violento sgombero, da parte delle forze dell'ordine, degli attivisti e delle attiviste che presidiavano pacificamente il rifugio”.

[...]

animalisti a milano 3

Il 5 ottobre era fissata un’udienza al Tar che avrebbe dovuto deliberare in merito all’abbattimento dei maiali: non potendosi pronunciare sulla questione dato che nel frattempo gli animali sono stati abbattuti, il Tribunale amministrativo regionale “ha convenuto di farci integrare il ricorso per motivi aggiuntivi e di fissare udienza, a data ancora da stabilire, per valutare l'operato delle istituzioni – sottolinea la coordinatrice della Rete dei Santuari di animali liberi – Abbiamo una possibilità di ottenere giustizia per i maiali del rifugio Cuori liberi”.

animalisti a milano 2