14 ott 2024 19:14

CHIAMATE LA NEURO: IN GERMANIA STA ANDANDO IN SCENA "SANCTA", OPERA CON GESÙ IN VERSIONE LESBO CHE SI DENUDA IN SCENA E VIVE COME UN TOSSICODIPENDENTE SENZA FISSA DIMORA – LA VERSIONE RIVISITATA DI "SANCTA SUSANNA" DI PAUL HINDEMITH STA SCATENANDO UN’ONDATA DI POLEMICHE PER I MOMENTI HOT CON ATTORI NUDI CHE PASSANO DA SCENE DI SESSO A PERICOLOSE ACROBAZIE SUL PALCO – LA PROTAGONISTA CHE INTERPRETA GESÙ: “VENGO APPESA SOPRA IL PALCO COMPLETAMENTE NUDA E…” - VIDEO