E LA CHIAMAVANO LIBERTÀ – IL “FREEDOM DAY” SI È TRASFORMATO IN UN BOOMERANG PER BORIS JOHNSON: VENGONO RIMOSSE LE RESTRIZIONI MA I POSITIVI AL CORONAVIRUS AUMENTANO ESPONENZIALMENTE, E DI CONSEGUENZA ANCHE I CONTATTI, CHE DEVONO STARE IN QUARANTENA. SONO PIÙ DI DUE MILIONI (COMPRESO IL PREMIER), E PUB, RISTORANTI E FABBRICHE DEVONO CHIUDERE PER MANCANZA DI MANODOPERA…

Chiara Bruschi per "il Messaggero"

Il freedom day tanto atteso e altrettanto temuto è arrivato ieri nell'Inghilterra di Boris Johnson ma a tenere banco è stato il caos del fenomeno pingdemic. In attesa di vedere quanto la rimozione delle restrizioni inciderà sull'aumento dei contagi (ieri 39950 positivi e 19 morti, situazione che ha spinto gli Stati Uniti a sconsigliare i viaggi nel Regno Unito) diverse attività economiche si sono ritrovate a corto di personale e sono state costrette a ridurre la produttività o addirittura a chiudere.

Nel mirino è finita la regola che impone l'isolamento di dieci giorni a chiunque sia entrato in contatto con un positivo. L'applicazione sul cellulare Test and Trace del sistema sanitario nazionale NHS avvisa il soggetto interessato con una notifica. Ricevere questo ping significa doversi isolare anche se si è stati vaccinati con test negativo.

Di conseguenza, con l'aumento vertiginoso degli infetti sono cresciute anche le persone obbligate a rimanere a casa dal lavoro con effetti disastrosi sulle attività economiche e sui servizi.

LE ATTIVITÀ

Pub, bar e ristoranti appartengono al settore più colpito, quello dell'hospitality, dove gli addetti ai lavori entrano in contatto con centinaia di persone. Molte strutture sono state costrette a chiudere o a ridurre gli orari di apertura.

La catena Stonegate si è trovata con mille dipendenti in meno e 15 dei suoi 4800 pub sono al momento chiusi. Anche Greene King, che può contare su 2700 pub, ha dovuto rinunciare a 33 di essi per lo stesso motivo. In difficoltà ci sono anche la catena di cafè Loungers, i ristoranti londinesi Hawksmoor e le birrerie Brakspear dell'Oxfordshire.

La stima dell'organismo di settore UK Hospitality è che al momento il 20% del personale non possa raggiungere il luogo di lavoro ma il peggio, riferiscono gli esperti, deve ancora arrivare. Gli altri settori, tra cui il manifatturiero, non navigano in acque migliori: un portavoce dell'azienda automobilistica Rolls-Royce ha manifestato preoccupazione per lo stabilimento produttivo di Goodwood, «che sta raggiungendo un punto critico».

Lo stabilimento di Sunderland della Nissan, che da lavoro a 6mila persone ha rivisto la sua organizzazione a causa dei numerosi casi di isolamento già registrati. La catena di supermercati Iceland ha dovuto chiudere alcuni negozi a causa dei mille dipendenti in isolamento e in difficoltà c'è finito anche Asos, colosso del e-commerce di abiti.

L'intrattenimento già colpito dai continui lockdown dell'ultimo anno sta ricevendo il colpo di grazia. Kenneth Branagh, a causa delle continue assenze nella compagnia che hanno reso impossibili le prove, ha dovuto cancellare lo spettacolo The Browning Version, che sarebbe dovuto andare in scena a Londra il mese prossimo per raccogliere fondi per la Royal Academy of Dramatic Arts.

Anche lo stesso NHS è in affanno e per correre ai ripari ieri Johnson ha annunciato che per il personale essenziale - tra cui chi lavora nella fornitura di acqua, elettricità, trasporti e chi è impegnato al confine - sarà esente dall'isolamento.

Ma si tratterà di un numero molto limitato perché, ha ribadito il primo ministro dalla sua residenza di Chequers dove si trova per essere entrato in contatto con il ministro della salute Sajid Javid positivo al Covid, il sistema di tracciamento e isolamento è ancora parte essenziale nella lotta contro il coronavirus, «un sacrificio» necessario che dovrà continuare. Almeno fino al 16 agosto.

È questa infatti la data che libererà da tale obbligo chi ha ricevuto entrambe le dosi di vaccino. Nel frattempo, per incentivare i più giovani a immunizzarsi, Johnson ha confermato dalla fine di settembre sarà obbligatorio avere ricevuto entrambe le dosi per accedere a nightclub e altri luoghi affollati.

