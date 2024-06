8 giu 2024 19:02

CHIARA, AU REVOIR! – FEDEZ E GARANCE AUTHIÉ ESCONO ALLO SCOPERTO: DOPO CHE SONO STATI AVVISTATI INSIEME A MONTECARLO, I DUE SONO A MILANO - FEDERICO E LA MODELLA FRANCESE (NATA NEL 2004) HANNO PUBBLICATO SU INSTAGRAM LA STESSA STORIA DEL DUOMO, COME A VOLER FAR SAPERE CHE ERANO INSIEME - IN PIÙ, IN UNA FOTO PUBBLICATA DAL RAPPER E SCATTATA NEL SUO APPARTAMENTO SI NOTA LA GAMBA DI UNA DONNA, CHE SEMBREREBBE SIMILE A QUELLA DI GARANCE…