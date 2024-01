CHIARA FERRAGNI, UNA CHE LAVORA SENZA MAI LAVORARE - NEL NUOVO LIBRO "LA DITTATURA DEGLI ALGORITMI - DALLA LOTTA DI CLASSE ALLA CLASS ACTION", PAOLO LANDI DEDICA UN CAPITOLO ALL’ICONA TURBO-LIBERISTA DI CHIARA FERRAGNI: CHI LA PAGA NON È PROPRIETARIO DEL SUO TEMPO NÉ DELLE SUE BRACCIA - LA MOGLIE DI FEDEZ HA SCONFITTO IL CONCETTO DI "ALIENAZIONE": IL VALORE CHE PRODUCE E' LEGATO AL SUO "ESSERE LEI" - MARX AVREBBE SGRANATO GLI OCCHI DI FRONTE A QUESTO COMUNISMO DISTOPICO…

Nel nuovo libro di Paolo Landi "La dittatura degli algoritmi - Dalla lotta di classe alla class action" i social diventano i nuovi manovratori delle masse, nell'invisibile dittatura digitale che trasforma i rapporti umani.

Si parla del lavoro che cambia, della scomparsa delle fabbriche e degli uffici in un futuro non lontano, dell'ossessione del linguaggio e della solitudine, la condizione necessaria per rilanciare il corporativismo, dove tutti sono contro tutti, le donne contro gli uomini, i neri contro i bianchi, in una frantumazione dei generi che garantisce l'antico "divide et impera" al capitalismo tecnologico. Il primo capitolo è dedicato a Chiara Ferragni, icona turbo-liberista, esempio sincronico di lavoro durissimo e vacanza infinita.

L'influencer lavora sempre senza lavorare mai, chi la paga non è proprietario del suo tempo né delle sue braccia, ingloba totalmente il plusvalore che essa stessa crea senza reinvestirlo, ha sconfitto il concetto di alienazione perché il valore che produce è intimamente legato al suo "essere lei": Marx avrebbe sgranato gli occhi per la meraviglia di fronte a questo comunismo distopico annunciato da una bella ragazza bionda.

Il digital artist Luca Trucca ha immaginato per il libro una campagna social con protagonisti Mark Zuckerberg, Elon Musk e Jeff Bezos. Pubblica Krill Books nuovissima casa editrice militante, nella collana Shibuya.

