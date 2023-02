ROSA CHEMICAL CHE CI FA SBANCARE AL FANTASANREMO TRA L’INVASIONE DI PALCO LA SCAPEZZOLATA IL BACIO IN BOCCA A FEDEZ CHIARA FERRAGNI CHE GLI PORTA I FIORI A FINE ESIBIZIONE COSA ABBIAMO APPENA VISTO STO VOLANDO FDI MORIRONO E SI GODE. #Sanremo2023 pic.twitter.com/CGpSOyyiu0 — •LP• ? (@isorrisidiem) February 11, 2023

1. FERRAGNI SENZA LA FEDE NUZIALE

chiara ferragni senza fede

[…] E dopo la porta sbarrata c'è il silenzio social. Fedez ha smesso di pubblicare storie su Instagram, Ferragni si limita a post con amici e figli, dimenticando il marito. Insomma non sembra un caso.

E fanno fede le parole del rapper a Cattelan di qualche mese fa: "Se io e mia moglie non postiamo nulla sui social è perché abbiamo litigato". Poi il giallo della story cancellata: Fedez venerdì ha pubblicato una frase tratta dalla sua canzone Favorisca i sentimenti (cantata insieme a J-Ax) e dedicata alla moglie: "Tu la mia calamita Io la tua calamità". Dopo pochi minuti però la cancella. E poi c'è un dettaglio importante: in un selfie l'imprenditrice non indossa più la fede. […]

fedez e chiara ferragni a villa crespi da cannavacciuolo

2. FEDEZ E CHIARA FERRAGNI INSIEME AL RISTORANTE DI CANNAVACCIUOLO: IL FILMATO CHE SMENTIREBBE LA PRESUNTA LITE – IL VIDEO

Continuano gli interrogativi sulla presunta lite dei Ferragnez, ma anche le apparizioni dei due in pubblico colte dai fan. Dopo l’avvistamento dei giorni scorsi in pieno centro a Milano, Fedez e Chiara Ferragni sono stati nuovamente filmati insieme di fronte all’ingresso di Villa Crespi, il ristorante del noto chef Antonino Cannavacciuolo.

A testimoniarlo è un video che sta circolando in queste ore su TikTok, dove si vede il cuoco stellato che li accoglie sorridente. Da parte dei due influencer, però, regna ancora il silenzio. Fedez non pubblica storie Instagram da giorni, salvo una apparsa ieri e poi cancellata. L’imprenditrice digitale, invece, continua a creare contenuti, ma in nessuno di questi appare con il marito.

chiara ferragni

A dimostrazione che il video di TikTok sarebbe recente è proprio l’outfit che indossa Ferragni. Lo stesso che ha mostrato ieri sera in una stories scattata e pubblicata di fronte a uno specchio di casa sua. Gonna e giacca nere, e una sciarpa rossa. Pertanto, il video dovrebbe risalire a ieri sera, 17 febbraio. Con questo nuovo filmato, alcuni fan iniziano così a parlare di smentita della presunta lite della coppia. Ma i due non hanno ancora né smentito, né confermato. […]

