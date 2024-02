CHIARA FERRAGNI E FEDEZ AFFILANO LE ARMI – L’INFLUENCER HA SCELTO L’AVVOCATO CHE LA SEGUIRA’ NEI PROSSIMI MESI: DANIELA MISSAGLIA, ESPERTA IN DIRITTO DI FAMIGLIA, CHE SI È OCCUPATA DELLA SEPARAZIONE TRA NINA MORIC E FABRIZIO CORONA. MISSAGLIA È SOCIA DI VALERIA DE VELLIS, UNA DEI LEGALI CHE HA ASSISTITO BERLUSCONI NEL DIVORZIO DA VERONICA LARIO – CRESCE L’ATTESA PER L’OSPITATA DI CHIARA FERRAGNI DA FAZIO IL PROSSIMO TRE MARZO

Estratto da www.vanityfair.it

DANIELA MISSAGLIA

«È da un po' che non mi faccio sentire qui, sono delle giornate un po' toste. Non è un bel periodo. Vi sento, però, vicini. Grazie per il sostegno». Chiara Ferragni rompe così il silenzio via social, ringraziando i follower. Sono i giorni più difficili per l'imprenditrice digitale. Da settimane, infatti, è nell'occhio del ciclone per quanto riguarda il suo matrimonio con Fedez. […]

Ferragni è attesa domenica 3 marzo negli studi di Che tempo che fa, ma non è detto che parlerà del privato. L'imprenditrice, che ha appena confermato l'appuntamento, ha scelto di essere ospite di Fabio Fazio per parlare pubblicamente del caso Pandoro e dei problemi giudiziari delle sue società.

Nell'intervista che ha rilasciato al Corriere della Sera, la scorsa settimana, sul marito Fedez aveva preferito non aggiungere molto: «Lui in tanti weekend non c’è stato. In altri, c’è stato. Comunque, è mio marito. E secondo me, in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia. La priorità è difendere la mia famiglia, i figli», le sue parole.

fedez alla sfilata di donatella versace dopo la rottura con chiara ferragni 10

Intanto Chiara Ferragni, come confermano fonti a Vanity Fair, ha scelto un avvocato specializzato in diritto di famiglia, Daniela Missaglia, socia insieme a Valeria De Vellis, dello studio milanese Missaglia De Vellis. Entrambe avvocate divorziste e matrimonialiste (De Vellis, che ha una rubrica su Vanity Fair in cui risponde a tematiche sul diritto di famiglia, è stata una degli avvocati che ha assistito Silvio Berlusconi nel divorzio da Veronica Lario, mentre Missaglia si è occupata della separazione Nina Moric - Fabrizio Corona) [...]

tweet sulla separazione tra fedez e chiara ferragni 5 fedez con il cuoricino da fabio fazio la proposta di matrimonio di fedez a chiara ferragni 6 maggio 2017 3 la proposta di matrimonio di fedez a chiara ferragni 6 maggio 2017 tweet sulla separazione tra fedez e chiara ferragni 1 la proposta di matrimonio di fedez a chiara ferragni 6 maggio 2017 8