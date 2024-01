26 gen 2024 13:58

CHIARA FERRAGNI, ORA LEGGI E STUDIA – TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL PROVVEDIMENTO DEL GOVERNO SUGLI INFLUENCER CHE INTENDONO RACCOGLIERE SOLDI PER SOLIDARIETÀ: SUI PRODOTTI DOVRANNO ESSERE INDICATI LA QUOTA DEL PREZZO DI VENDITA E L’IMPORTO CHE VERRÀ DESTINATO IN BENEFICENZA – A CONTROLLARE CI SARÀ L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO: CHI NON RISPETTERÀ LE REGOLE ANDRÀ INCONTRO A UNA MULTA FINO A 50MILA EURO E…