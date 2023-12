17 dic 2023 16:40

CHIARA FERRAGNI PRESA A MELONI IN FACCIA! – POTEVA MANCARE IL COMMENTO DELLA DUCETTA SUL “PANDORO-GATE” CHE HA TRAVOLTO L’INFLUENCER? – DURANTE IL SUO INTERVENTO AD ATREJU, “IO SO’ GIORGIA” FA UN RIFERIMENTO NON TROPPO VELATO SULLA STANGATA DA UN MILIONE DI EURO DELL’ANTITRUST ALLA MOGLIE DI FEDEZ: “IL MODELLO DA SEGUIRE NON SONO GLI INFLUENCER CHE PROMUOVONO CARISSIMI PANETTONI CON I QUALI SI FA CREDERE CHE SI FARÀ BENEFICENZA MA IL CUI PREZZO SERVE SOLO A PAGARE CACHET MILIONARI…” – VIDEO