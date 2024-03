CHIARA FERRAGNI PROVA A RIMETTERSI IN SELLA – L’INFLUENCER È STATA PAPARAZZATA DA “CHI” IN UN AGRITURISMO DI LUSSO VICINO MILANO: PRIMA DI VOLARE PER LE VACANZE DI PASQUA A DUBAI CON IL “CLAN FERRAGNI” HA TRASCORSO, TRA UNO SBADIGLIO E UN ALTRO, UN BUCOLICO POMERIGGIO CON I FIGLI TRA PONY E CANI – AVVISTATI CON LEI LA SORELLA FRANCESCA E IL COGNATO. NESSUNA TRACCIA DI FEDEZ…

Estratto dell'articolo di Valerio Palmieri per “Chi”

chiara ferragni all agriturismo foto di chi 5

Anche nei momenti più difficili c'è una lezione da imparare. Soprattutto nei momenti difficili. Altrimenti si continuerebbe a seguire sempre la stessa strada. E quello che sta comprendendo Chiara Ferragni, che vediamo mentre si rilassa, con la mamma e le sorelle in un agriturismo di lusso.

Una scena vista mille volte, ma il momento che sta vivendo è molto diverso. Se prima era la regina osannata delle influencer, oggi porta impressa la lettera scarlatta "P" di "pandorogate". Come è arrivata a questo punto? Perdendo di vista la realtà, una critica comune a chi ha successo, con la rete o senza. Fidandosi troppo degli altri, altro peccato mortale per chi ha qualcosa da difendere. Pensando di fare sempre la cosa giusta, forte di un successo planetario, ignorando segnali che, in un mondo di consensi e di barriere, non hanno trovato strada.

chiara ferragni all agriturismo foto di chi 6

E perdendo l'uomo che l'aveva resa più accessibile: Fedez. L'uomo che in questi giorni sta cercando di ricostruire il proprio impero, che ha subito l'onda d'urto della caduta di Chiara e l'assalto dell'ex amico Luis Sal, che intesse nuove alleanze strategiche, che vola a Londra come se avesse deciso di separare nettamente la propria vita dalle vicissitudini professionali della moglie. Lei è in un resort a leccarsi le ferite, mentre lui è stato visto in un club esclusivo londinese, il Loulou's, prima con alcune amiche e poi con l'Estetista cinica (Cristina Fogazzi) e un altro ragazzo. Nulla di malizioso, solo cronaca. E, dopo che Chiara è stata da Fazio a Che tempo che fa, lui andrà a Belve.

chiara ferragni all agriturismo foto di chi 4

[…]Ciò che più colpisce, però, è il modo in cui Fedez e Chiara si sono allontanati. Lui se n'è andato di casa, ha cercato di mostrarsi spavaldo, reattivo, mentre Chiara era sofferente: non sapeva come uscire da questo incubo, con il mondo che infieriva sulla sua caduta. Le sarebbe servito il sostegno di un uomo che, per amore, mettesse da parte il proprio disappunto e facesse squadra con la moglie, anziché prendere una distanza che sa di condanna. E non si tratta di strategia ma di empatia. Mettersi nei panni dell'altro, prendersi una parte del suo dolore.

chiara ferragni all agriturismo foto di chi 2 chiara ferragni all agriturismo foto di chi 1 chiara ferragni all agriturismo foto di chi 3