Estratto dell’articolo di Alessandro Da Rold per “La Verità”

le storie instagram di chiara ferragni sull intervista al corriere della sera 2

Mentre l’Italia assiste alla crisi di coppia tra Chiara Ferragni e Fedez, nella Procura di Milano si continua a lavorare sulle ipotesi di reato in capo alla influencer. Ieri si è aggiunto un nuovo capitolo alla saga, perché i magistrati si stanno concentrando sul reale numero di follower che la Ferragni avrebbe su Instagram: sul tema c’è un’informativa della Guardia di finanza.

A quanto pare nei prossimi giorni dovrebbero essere sentiti i primi testimoni. E uno in particolare potrebbe aiutare la Procura, tanto che nei corridoi del Palazzo di giustizia viene considerato un potenziale teste chiave, una gola profonda capace di raccontare dall’interno come funziona per davvero il mondo Ferragni.

L’inchiesta per truffa aggravata […] potrebbe presto allargarsi alla verifica dei potenziali profili falsi che seguirebbero l’influencer. L’analisi dei seguaci (come del possibile acquisto di pacchetti di follower per aumentare il proprio pubblico) permetterebbe di capire la reale forza contrattuale del gruppo Ferragni, che su Instagram vanta 29 milioni di seguaci, un dato che diventa fondamentale negli accordi con le aziende, tra cui anche la Balocco che aveva prodotto il famoso pandoro finito sotto inchiesta.

chiara ferragni

[…] Dei potenziali follower falsi di Chiara Ferragni si era parlato già a febbraio, quando una ricerca del sito Inbeat.co (specializzato nell’analisi di profili su social network) aveva evidenziato che il profilo della influencer vantava 17,7 milioni di utenti reali contro 11,9 milioni dubbi. In pratica il 41% sarebbe stato falso o «dormiente». Sul sito di Inbeat è possibile fare la stessa verifica manualmente.

E a quanto pare i profili inattivi sarebbero aumentati: ora ne vengono calcolati 13,2 milioni contro 16,2 reali. Non è chiaro se la stima di Inbeat sia veritiera o possa essere compromessa dal fatto che Chiara Ferragni ha bloccato molti commenti sul suo profilo. Di sicuro se si effettua una verifica sul profilo di Fedez si scopre che in questo caso di profili dormienti non ce ne sarebbe neanche uno: i 14,7 milioni di follower sarebbero tutti reali.

MEME SU CHIARA FERRAGNI E IL PANDORO BALOCCO

Che […] stia succedendo qualcosa sul profilo della nota influencer è stato confermato anche da altri analisti del settore. Nelle scorse settimane, infatti, una ricerca di Bonusfinder (piattaforma specializzata nel gioco online) aveva evidenziato come la Ferragni avesse perso una media di 5.854 followers al giorno dopo lo scandalo Balocco di metà dicembre.

L’influencer avrebbe così smarrito in quei giorni oltre il 27% del totale dei nuovi follower guadagnati nel 2023, con la perdita «di quasi 2.000 euro di potenziali guadagni su Instagram in soli due mesi, da dicembre a gennaio. Nell’ultimo mese sarebbero stati persi per strada oltre 200.000 follower. A dicembre il calo era stato di 180.000.

le storie instagram di chiara ferragni sull intervista al corriere della sera 3

Numeri che non sembrano intaccare più di tanto l’impero Ferragni, anche perché se nel 2022 se ne contavano 28 milioni e 300.000, ora sono sempre stabilmente sopra i 29 milioni. Insomma, la crescita va a rilento, forse si è fermata, ma di sicuro il crollo che in molti si aspettavano non è arrivato. […]

le storie instagram di chiara ferragni sull intervista al corriere della sera 1

