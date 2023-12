CHIARA, MA NEANCHE LA CUCINA HAI PAGATO? LA FERRAGNI HA MOSTRATO AI SUOI QUASI 30 MILIONI DI FOLLOWER GLI ELETTRODOMESTICI ULTRATECNOLOGICI SCELTI PER LA NUOVA CASA MILANESE – LA MOGLIE DI FEDEZ SI LANCIA IN UN SUPER SPOT MEGLIO DI MASTROTA: “ABBIAMO LA LAVASTOVIGLIE, PIANO A INDUZIONE, CANTINETTA. E POI IL MIO ELETTRODOMESTICO PREFERITO, IL FORNO, CHE SEMBRA CHE VENGA DAL FUTURO” – E I COMMENTI SOCIAL SONO SPIETATI: “MA NON HAI PAGATO NULLA IN QUESTA CASA?”

Estratto dell’articolo di www.leggo.it

chiara ferragni e la sua nuova cucina

Chiara Ferragni e Fedez si sono trasferiti nella nuova casa a Milano, Citylife, solo da qualche settimana e l'abitazione, su tre piani, non è stata ancora mostrata in toto. [...] L'imprenditrice digitale ha condiviso con i suoi follower la cucina, per mostrare loro gli elettrodomestici moderni scelti per la sua nuova abitazione. E lo ha fatto con un video su TikTok. Ma c'è un dettaglio che non torna ai fan più attenti.

«Prima di traslocare vi avevo fatto vedere questo frigo molto innovativo che ho scelto per questa casa. Ma non ho scelto solo questo, bensì tutti gli elettrodomestici connessi a una unica app. Ed è tutto iper tecnologico. Abbiamo la lavastoviglie, piano a induzione, cantinetta. E poi il mio elettrodomestico preferito, ovvero il forno, che sembra che venga dal futuro.

Questo è il forno super tecnologico con uno schermo tablet e la vera chicca è che, se schiaccio qui c'è una telecamera interna incorporata, che fa vedere lo stato di cottura, e l'intelligenza artificiale adegua anche la temperatura e il tempo di cottura, perfetto per una come me che non è una grandissima cuoca», ha detto Chiara Ferragni nella clip in cui mostra la sua nuova cucina.

chiara ferragni e la sua nuova cucina

I fan hanno notato che nel reel di Instagram c'è l'hashtag #adv (pubblicità). E la domanda che i follower, arrivati a quota 29,7 milioni, si fanno e se Chiara Ferragni non abbia speso nulla per arredare la casa nuova, nonostante sia una delle donne più ricche d'Italia. I commenti sotto al video, pubblicato anche su TikTok, hanno scatenato polemiche a non finire: «Non ha pagato nulla della nuova casa?».

chiara ferragni albero di natale la nuova casa di chiara ferragni e fedez 4 la nuova casa di chiara ferragni e fedez 2 la nuova casa di chiara ferragni e fedez 5 chiara ferragni si traveste da sharon stone per halloween chiara ferragni si traveste da sharon stone per halloween 2 chiara ferragni si traveste da sharon stone per halloween 1 la nuova casa di chiara ferragni e fedez 3