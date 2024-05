CHIARA DA MONTA! – VIDEO: LA FERRAGNI SI DIMENA SU UN TORO MECCANICO AL COMPLEANNO DI UN AMICO A MILANO - L'OUTFIT DELL'INFLUENCER CON AMBIZIONI CINEMATOGRAFICHE (È APPENA STATA A LOS ANGELES) CONSISTEVA IN UNA TUTINA A RETE TRASPARENTE. DA QUANDO SI È MOLLATA CON FEDEZ, GRAZIE ALLA NUOVA STYLIST, RAMONTA TABITA, LA "FERRY" METTE ANCORA PIÙ IN MOSTRA I SUOI VALORI. I PIÙ MALIZIOSI CREDONO CHE SIA UNA STRATEGIA PER FAR INGELOSIRE IL RAPPER. CHE INTANTO SI DIVERTE A BORDO DELLA SUA NUOVA FERRARI E IN DISCOTECA, DOVE PRENDE DUE DI PICCHE DALLE 20ENNI... - VIDEO

CHIARA FERRAGNI CAVALCA UN TORO MECCANICO

chiara ferragni monta un toro 4

Dopo Dubai con i figli, Venezia per lavoro e una puntatina a Monte Carlo, Chiara Ferragni è volata a Los Angeles insieme a un gruppo di amiche e al fidato hairstylist Manuele Mameli. […]

L'influencer però non ha rinunciato a un po' di sensualità, aspetto di sé che sembra aver riscoperto nelle ultime settimane, da quando ha iniziato ad abbracciare la sua nuova realtà. Il completo rosa di Margherita Maccapani svela gli slip e il seno nudo, i pantaloni e il top a quadri di Lunatic fasciano il corpo slanciato, il minidress azzurro di Cormio è lezioso e... malizioso: l'imprenditrice gioca con la moda, continuando a lanciare tendenze e ad essere copiatissima, nonostante tutto. […]

Altra sera, altro party per Chiara Ferragni. A questo giro si festeggia il compleanno di Andrea Adamo. In una serra alle porte di Milano, lo stilista ha riunito gli amici più cari, tra cui Anna Dello Russo e Gilda Ambrosio, per un party di puro divertimento. Cappelli da vaquero, pantaloni in pelle, balle di fieno, luci di paese: il tema per la festa è il country, trend molto in voga quest'anno.

chiara ferragni monta un toro 5

All'evento Chiara non si è risparmiata, dimenandosi, da sola o in compagnia, su un grosso toro meccanico, come nella migliore tradizione western.

Per l'happening che richiama un rodeo tutti gli invitati si sono abbigliati a tema, Ferragni compresa che ha optato per un outfit Roberto Cavalli. Wide pants in pizzo nero con lunghe frange e tanga a vista, top in rete con reggiseno e, ovviamente, cowboy hat. Ogni occasione ha il suo look e Chiara Ferragni li centra tutti: guardala nella gallery.

chiara ferragni monta un toro 1 CHIARA FERRAGNI FEDEZ CHIARA FERRAGNI CON COPERTINA FAKE DI VANITY FAIR CON FEDEZ E LUIS SAL chiara ferragni e fedez al met gala 2022 9 chiara ferragni monta un toro 3