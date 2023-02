CHIARA NASTI? CHIARO ASTIO! – L’INFLUENCER DI 25 ANNI CONTRO LE NEO-MAMME: “VI PORTATE PER UN ANNO LA GRAVIDANZA, 24 MESI COME GLI ELEFANTI. C'È CHI HA IL DESIDERIO DI TORNARE SUBITO IN FORMA” – BEATA LEI CHE NON FA UN CAZZO TUTTO IL GIORNO SE NON ALLENARSI CON IL PERSONAL TRAINER. A DIFFERENZA SUA, MOLTE DONNE, DOPO LA MATERNITÀ, DEVONO TORNARE A LAVORARE E NON HANNO IL TEMPO (E SOLDI) PER ANDARE IN PALESTRA…

Meno di tre mesi dalla nascita del piccolo Thiago e Chiara Nasti ha già perso tutti i chili in eccesso, presi (com'è giusto che sia!) durante la gravidanza. Il fisico invidiabile dell'influencer napoletana ha scatenato un'ennesima polemica sui social, soprattutto quando Chiara ha attaccato le neomamme accusandole di non fare nulla per se stesse e per tornare in forma: «Continuate a mangiare così vi portate per un anno la gravidanza, 24 mesi come gli elefanti».

Chiara Nasti dopo la nascita del suo figlio primogenito non ha perso tempo e si è subito attivata per tornare al suo peso forma. Con dei corsi privati, in cui è seguita da un personal trainer, la compagna di Mattia Zaccagni è tornata in poche settimane più in forma di prima. E su Instagram Chiara Nasti non può fare a meno di mostrare, con orgoglio, di avere di nuovo la pancia piatta e una silhouette impeccabile.

«Fate una bella cosa, dopo i nove mesi continuate a mangiare voi così la pancia vi resta e siete tutte più contente dato che queste forme sono così belle. C'è chi ha il desiderio di tornare subito in forma e altre persone che invece se ne fregano, io lo faccio per me stessa», ha concluso l'influencer.

