“Mare fuori”: ciak, si ricomincia!

Le riprese della quarta stagione di “Mare fuori” sono iniziate ufficialmente lunedì 22 maggio, con uno slittamento di una settimana rispetto al previsto per via di alcune novità: infatti Giacomo Giorgio, ovvero Ciro Ricci, è stato scelto per “Doc”, altra fortunata serie Rai con Luca Argentero, ma Ciro “vivrà” ugualmente in “Mare fuori 4” attraverso i flashback. Occhi puntati sul giovanissimo Giuseppe Pirozzi alias Micciarella: sarà lui la nuova star della serie.

Cesare e Giorgia vanno a gonfie vele

Ormai Cesare Cremonini e la conduttrice Rai Giorgia Cardinaletti non si nascondono più. A Bologna lei è di casa e il cantante l’ha presentata agli amici più intimi svelando intenzioni serie. Molto serie.

Politically (s)correct

Colazioni e show per la Beccaria

Colazione di signore a Palazzo Taverna in casa della moglie dell’ex tesoriere di Forza Italia Rocco Crimi, Esther, in onore della stilista Luisa Beccaria, che veste reali e personalità anche nella capitale. È stata presentata la sua collezione sulla terrazza di Palazzo Taverna in casa di Violante Gonzaga.

L’armocromista Di Meloni e Von der Leyen

Al G7 in Giappone le uniche due donne presenti, Ursula von der Leyen e Giorgia Meloni, erano vestite uguali. Completi pastello rosa salmone o verdini e azzurrini per entrambe le signore, che di sicuro hanno personalità da vendere e probabilmente hanno anche lo stesso armocromista.

