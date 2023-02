CHICCHE DI GOSSIP – LE GEMELLE SERENA ED ELGA ENARDU, EX VOLTI DI “UOMINI E DONNE”, SAREBBERO PRONTE A SBARCARE SULL’“ISOLA DEI FAMOSI”: I LORO NOMI SONO TRA I PROVINI DEI PROBABILI NAUFRAGHI – È SCOPPIATA LA COPPIA TRA MARIA ESPOSITO E ANTONIO OREFICE, DUE DEI PROTAGONISTI DELLA SERIE TV “MARE FUORI” - MICHELLE HUNZIKER E LA FIGLIA AURORA RAMAZZOTTI PREPARANO UN DUETTO…

Da "Chi"

Duetto in famiglia

La conduttrice Michelle Hunziker torna in tv nello show di Canale 5 “Michelle Impossible & Friends”, con molti ospiti famosi. Intanto in questi giorni ha presentato la canzone “La rivincita delle bionde” con Katia Follesa e Max Pezzali. Ma per una delle prossime puntate “Chi” rivela che ha in serbo un altro duetto: quello con la figlia Aurora Ramazzotti.

Amori che nascono sul set

Scoppia l’amore tra due dei personaggi più amati della serie tv “Mare fuori”. Lei è la protagonista della terza stagione, ovvero Maria Esposito, nel ruolo di Rosa Ricci, lui è Antonio Orefice, protagonista delle prime due stagioni nel ruolo di Totò.

I naufraghi in gara a coppie

Come lo scorso anno, anche in questa edizione dell’“Isola dei famosi” di Ilary Blasi torneranno i concorrenti in coppia. Tra i provini dei probabili naufraghi ci sono le gemelle Serena ed Elga Enardu.

