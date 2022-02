COME SPINGERE LA GENTE A COMPRARE PIÙ GIORNALI? PUBBLICANDO NOTIZIE E FACENDO INCHIESTE? MACCHE': COMPRANDO UNA SORTA DI CRUCIVERBA! - IL CELEBERRIMO ''NEW YORK TIMES'', ORGANO DELL'INTELLIGENZA AMERICANA, ANNUNCIA L’ACQUISTO DI “WORDLE”, UN GIOCO CHE HA CATTURATO UN MILIONE DI UTENTI NEL GIRO DI POCHI MESI PER UN MILIONE DI DOLLARI, AL DILETTO SCOPO DI RAGGIUNGERE IL SUO OBIETTIVO DI 10 MILIONI DI ABBONATI ENTRO IL 2025…