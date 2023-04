5 apr 2023 15:09

Estratto da “Chi” La nuova fiamma di Cremonini cesare cremonini martina maggiore Dopo la fine della storia d’amore con Martina Maggiore (per la quale aveva scritto la canzone “Giovane stupida”), chiusa ufficialmente lo scorso gennaio, sembra che il cuore di Cesare Cremonini abbia ripreso a battere per una delle giornaliste televisive più quotate e affascinanti della Rai. Per il momento la storia d’amore, appena nata, viene tenuta dai protagonisti sotto il più stretto riserbo. [...] vera gemma Vera Gemma torna single È finita la relazione tra l’attrice Vera Gemma e il baby fidanzato Jeda, 22enne manager di musica trap. È stata lei a troncare la relazione, ma i due sono rimasti in buoni rapporti. POLITICALLY SCORRECT Scrittori a Parigi Sarà uno degli eventi di punta del Festival del libro di Parigi: il 22 aprile Giovanni Grasso, consigliere del presidente Sergio Mattarella e autore del libro “Icaro, il volo su Roma” (Rizzoli), si confronterà con Fabiano Massimi, autore dei thriller storici “L’angelo di Monaco” e “I demoni di Berlino” (Longanesi). Eleganza low cost Laura Mattarella, figlia del presidente della Repubblica, ama gli abiti low cost. Come Letizia di Spagna e Kate Middleton, che creano i loro look anche con vestiti non costosi e ne vanno fiere. Giorni fa, infatti, la “first daughter” si aggirava con la figlia in un grande magazzino... Alla fine la scelta è caduta su un blazer rosso! jeda filal Colazione da Emme Sembra la scena di un film: attovagliati a una tavola imbandita per colazione, nell’elegante Emme in via Margutta a Roma, troviamo il regista Piero Maccarinelli, l’ad di Auditorium Parco della Musica Daniele Pittèri, l’artista Daniele Puppi e la scrittrice, ex candidata allo Strega, Flaminia Marinaro. piero maccarinelli foto di bacco daniele puppi daniele pitteri foto di bacco flaminia marinaro foto di bacco laura e sergio mattarella in kenya