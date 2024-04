CHIEDE UN CALICE DI VINO IN UN BAR CINESE E LE SERVONO...DETERGENTE PER LAVASTOVIGLIE! A MILANO UNA DONNA DI 51 ANNI E’ FINITA ALL’OSPEDALE IN GRAVI CONDIZIONI CON LESIONI ALLA BOCCA, ALLA LINGUA E ALL’ESOFAGO. LA TITOLARE CINESE, CHE HA AMMESSO DI AVER USATO LA BOTTIGLIA PER IL DETERGENTE, DOVRÀ RISPONDERE DI LESIONI COLPOSE GRAVISSIME - IL BAR E' STATO SEQUESTRATO...

Pierpaolo Lio per https://milano.corriere.it/ - Estratti

È arrivata all’ospedale San Carlo di Milano in gravi condizioni. Con lesioni al cavo orale e alla gola e ustioni all’esofago. La donna, un’italiana di 51 anni, è stata ricoverata. A causarle danni che potrebbero essere permanenti è stato un bicchiere (all’apparenza) di vino. Che in realtà, per errore, conteneva detergente per lavastoviglie. È successo sabato sera, in un bar tavola calda cinese, in via Carlone, zona Bande Nere a Milano.

Tutto inizia con una cena nel locale. Al tavolo c’è una coppia di clienti abituali. Cenano. Lei accompagna i piatti con due bicchieri di vino. Il terzo, invece, è diverso. Dopo averlo bevuto, mentre il compagno è fuori a fumare una sigaretta, la donna inizia a star male. (...)

I poliziotti delle Volanti e i tecnici Ats scovano la bottiglia incriminata ancora nel frigorifero della cucina del locale. La titolare, una cinese 54enne, ha ammesso l’errore: aveva riutilizzato una bottiglia di vino vuota per tenere il prodotto della lavastoviglie, contrassegnandolo con un nastrino, ma evidentemente nel corso della serata l’aveva confusa con altre bottiglie, posizionandola in frigorifero. In seguito all’episodio, il bar è stato sequestrato e la titolare è stata denunciata per lesioni colpose gravissime.

