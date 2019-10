CHIEDI ALLA POLVERE - LA COCAINA È LA DROGA PIÙ CONSUMATA NELL’EUROPA DELL’OVEST E DEL SUD: I RISULTATI DELLO STUDIO CONDOTTO DALLO “SCORE NETWORK” - LA CAPITALE ITALIANA DELLO SNIFFO È MILANO, CHE PRESENTA CONSUMI SIMILI A PARIGI E COPENAGHEN, MA CON UN TREND IN AUMENTO DAL 2016...

cocaina 3

(ANSA) - E' la cocaina la droga più consumata in Europa occidentale e del sud (Svizzera, Inghilterra, Belgio, Olanda, Spagna, Italia) e in Sud America. Lo dicono i risultati di uno studio condotto dallo Score network, rete di gruppi di ricerca europei nata nel 2010 sotto la guida dell'Istituto Mario Negri e dell'Istituto norvegese (Niva), con il supporto dello European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (Emcdda), l'agenzia Europea che si occupa di tossicodipendenze.

cocaina 1

cocaina 7

Lo studio, pubblicato oggi sulla rivista Addiction, ha utilizzato il metodo messo a punto dal Mario Negri nel 2005, che consiste nell'analisi delle sostanze rilasciate con le urine e ritrovate nelle acque reflue urbane e nella successiva stima dei consumi nella popolazione. Con questo metodo sono stati misurati, dal 2011 al 2017, i consumi di cocaina, amfetamina, metamfetamina ed ecstasy in 120 città di 37 paesi di Europa, Usa, Canada, Sud America e Australia, con più di 60 milioni di persone coinvolte.

cocaina 6

cocaina a forma di croce sull ipad

Quanto all'Italia, dove il monitoraggio è stato effettuato principalmente a Milano, "la cocaina - spiega Sara Castiglioni, Capo dell'Unità di Biomarker Ambientali del Dipartimento Ambiente e Salute del 'Mario Negri' - è risultata la sostanza più utilizzata tra quelle analizzate, con consumi minori di metamfetamina ed ecstasy e pressoché nulli di amfetamina.

Milano - precisa Castiglioni - presenta consumi di cocaina che possiamo definire medi, simili a quelli di Parigi e Copenaghen, inferiori a quelli di Zurigo, Anversa, Londra e Barcellona. In particolare, il trend di consumo di cocaina a Milano è rimasto stabile dal 2011 al 2015 ma è aumentato nel 2016-2017. Analoghe rilevazioni a Gorizia, Bologna, Bari, Potenza e Palermo sono state effettuate solo nel 2017 e confermano i risultati di Milano".

COCAINA SEQUESTRATA AL PORTO DI GENOVA cocaina 4

Secondo i risultati, la metamfetamina, sebbene con consumi più contenuti rispetto alla cocaina, è la droga prevalente in alcuni paesi dell'est Europa (Repubblica Ceca, Slovacchia e Germania dell'est) e ha consumi molto elevati e in crescita in Usa, Canada e soprattutto Australia; l'amfetamina è utilizzata in prevalenza in Belgio, Olanda, Germania e alcuni paesi Scandinavi (es. Finlandia); l'ecstasy non prevale in nessun paese analizzato ma i consumi risultano in crescita in quasi tutte le città studiate.

PACCHETTI DI COCAINA DOPO IL PASSAGGIO DELL'URAGANO DORIAN operazione nevischio sequestrati 500 kg di cocaina a genova 2 cocaina party 11 cocaina party 3 cocaina party 4 cocaina party 5 cocaina party 6 cocaina party 7 cocaina party 8 cocaina 3 cocaina 1 cocaina 2 cocaina 3 cocaina 5 IL COLOMBIANO CHE NASCONDEVA LA COCAINA SOTTO AL PARRUCCHINO IL COLOMBIANO CHE NASCONDEVA LA COCAINA SOTTO AL PARRUCCHINO 1 ECUADOR - LA POLIZIA BRUCIA OLTRE DUE TONNELLATE DI COCAINA