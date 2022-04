13 apr 2022 17:38

CHIEDI E TI SARÀ...DOTE - IL GOVERNO DELLO ZIMBABWE HA APPROVATO UNA LEGGE CHE IMPONE L'OBBLIGO PER LO SPOSO DI VERSARE UNA SOMMA ALLA FAMIGLIA DELLA SPOSA - IL PAGAMENTO DELLA DOTE È UN'USANZA MOLTO DIFFUSA IN AFRICA, MA L'OBBLIGO PER LEGGE È STATO CONTESTATO PERCHÉ NON TUTTI HANNO I SOLDI PER IL PAGAMENTO…