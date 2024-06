25 giu 2024 18:41

LA CHIESA NON BASTA PIÙ - DILETTA LEOTTA E LORIS KARIUS, DOPO ESSERE STATI UNITI IN MATRIMONIO CON UNA CERIMONIA RELIGIOSA NELLA PICCOLA CHIESETTA DELLE GRAZIE DI GELSO, HANNO TRASCINATO IL PARROCO LIO RAFFAELE, AL RESORT A CINQUE STELLE PER UNA BENEDIZIONE IN POMPA MAGNA – È LÌ CHE, DAVANTI AGLI INVITATI, SI È SVOLTA LA VERA “CERIMONIA” MENTRE LE NOZZE IN CHIESA SONO STATE RELEGATE A UNA MERA FORMALITÀ – ALMENO LORO DUE HANNO DECISO DI SPOSARSI CON RITO RELIGIOSO...