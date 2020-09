AHIA, PIRLO CRITICATO DA “LA “STAMPA” DI CASA AGNELLI: “DA QUANDO IN QUA LA JUVE, SULL'UNO A UNO RIMEDIATO PER CASO, SI RIVERSA IN MASSA PER UN CALCIO PIAZZATO E REGALA UN CONTROPIEDE DA TRE CONTRO UNO? E QUELL'UNO PER GIUNTA È CUADRADO? LA JUVE HA DI CHE CONSOLARSI CON IL MIGLIOR RONALDO: CHE COSÌ STRENUAMENTE IN FASE DI RIPIEGO NON SI ERA MAI BATTUTO, NÉ CON ALLEGRI, NÉ CON SARRI. SEGNO CHE PIRLO È PROPRIO PARTITO DA LUI…”