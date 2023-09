CHINA GTP - ANCHE PECHINO SI BUTTA SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE: "BAIDU", IL "GOOGLE CINESE", HA PRESENTATO IL SUO "ERNIE BOT", "ISPIRATO" A CHATGPT - È LA PRIMA APP DI IA AD ESSERE DISPONIBILE NEL PAESE ASIATICO, E PER IL REGIME È L'OCCASIONE DI STRINGERE ANCORA LE MAGLIE DELLA CENSURA: LA PIATTAFORMA È STATA IDEATA SOTTO LA STRETTA SORVEGLIANZA DEL GOVERNO CINESE E DOVRÀ "ADERIRE AI VALORI FONDAMENTALI DEL SOCIALISMO"

1. INTELLIGENZA ARTIFICIALE, LA CINA SFIDA CHATGPT BAIDU LANCIA ERNIE BOT

Biagio Simonetta per “il Sole 24 Ore”

ERNIE BOT

[…] Una delle big tech cinesi, ha appena lanciato quello che a tutti gli effetti può essere considerato l’antagonista cinese di ChatGPT. Si chiama Ernie Bot, ed è il nuovo chatbot di Baidu. […]. Baidu, che ora si pone come la rivale cinese di OpenAI, […] È proprietaria del principale motore di ricerca in lingua cinese, con oltre 1,4 miliardi di utenti attivi mensili (da qui l’etichetta di “Google cinese”). L’azienda, fondata nel 2000 da Robin Li e Eric Xu, ha sede a Pechino e uffici in tutto il mondo.

xi jinping

E al di là del motore di ricerca, un po’ come Google negli anni ha sviluppato sempre più strumenti: da un traduttore intelligente fino alle mappe e a Baike, un’enciclopedia online scritta in modo collaborativo sulla scia di Wikipedia. Baidu è quotata anche alla Borsa di New York, e attualmente la sua capitalizzazione di mercato oscilla attorno ai 50 miliardi di dollari. […]

[…] Il chatbot - presentato a marzo in versione beta - è la prima app di IA consumer ad essere completamente disponibile in Cina, ma non all'estero. […] la società pechinese in una nota, aggiungendo che oltre al chatbot, lancerà «una suite di nuove app native per l’intelligenza artificiale che consentiranno agli utenti di sperimentare appieno le quattro capacità principali dell’intelligenza artificiale generativa: comprensione, generazione, ragionamento e memoria».

intelligenza artificiale usa cina

[…] per volere di Xi Jinping, ad agosto il governo di Pechino ha introdotto nuove norme per gli sviluppatori del settore, con l’obiettivo di aiutarli a reggere il passo con colossi americani rivali come Microsoft e OpenAi, pur continuando a mantenere la stretta sulle informazioni online. Una mossa che è un po’ un cambio di passo, per il governo cinese.

Da almeno un paio d’anni, infatti, Pechino applica dure politiche di cyber-controllo per frenare l’ascesa delle big tech cinesi. […] Ma l’esplosione dell’AI generativa e la corsa delle big americane ha cambiato le carte in tavola. […] Baidu apre le danze, ma altri big (come Tencent, proprietaria della super app WeChat) stanno mettendo a punto i loro chatbot e presto entreranno sul mercato. […]

2. L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE CINESE DOVRÀ ADERIRE AI VALORI SOCIALISTI

Alessandro Antonini per “Libero quotidiano”

intelligenza artificiale

S’infiamma la sfida sull’intelligenza artificale. La Cina ha infatti il suo primo campione nazionale da opporre all'americana ChatGpt. L’annuncio è arrivato ieri. […] Ernie Bot, presentata a marzo in forma limitata e solo ai clienti commerciali del motore di ricerca, ha dovuto affrontare un lavoro di affinamento per strappare le autorizzazioni del regolatore, la Cyberspace Administration of China. Il 15 agosto, dopo una complessa fase di elaborazione, è entrato in vigore il regolamento provvisorio per la gestione dei servizi di intelligenza artificiale generativa, per consentire agli sviluppatori nazionali di reggere la concorrenza di colossi rivali come Microsoft e OpenAi.

ERNIE BOT

[…] Secondo le recenti linee guida, le app cinesi di IA generativa devono «aderire ai valori fondamentali del socialismo» e astenersi dal minacciare la sicurezza nazionale e dal promuovere il terrorismo, la violenza oppure «l'odio etnico», oltre che scongiurare o limitare le «informazioni false e dannose». […]

xi jinping XI JINPING IMPERATORE - IMMAGINE CREATA CON MIDJOURNEY