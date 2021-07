CHISSÀ COME SONO CONTENTI I CONTRIBUENTI TURCHI - PER LA PRIMA VOLTA SONO USCITE LE FOTO DELLA RESIDENZA ESTIVA DI ERDOGAN, INAUGURATA NEL 2019: UNA REGGIA DA 300 STANZE SU UN’AREA DI 85MILA METRI QUADRI SULLA COSTA EGEA MERIDIONALE DELLA TURCHIA - IL PALAZZO È COSTATO 62 MILIONI DI EURO, PRESI DAL BUDGET PRESIDENZIALE, IN UN MOMENTO DIFFICILE PER IL PAESE: RECENTEMENTE LA FIRST LADY EMINE HA PURE INVITATO LA POPOLAZIONE A RIDURRE LE PORZIONI NEL PIATTO PER EVITARE SPRECHI…

Monica Ricci Sargentini per il "Corriere della Sera"

la reggia di erdogan a marmaris 2

La spiaggia privata è bianca, il mare da sogno, la villa che si erge a poca distanza è a dir poco lussuosa: 300 stanze su un' area di 85mila metri quadri nella baia di Okluk Cove nel distretto di Marmaris, sulla costa egea meridionale della Turchia, una delle più esclusive del Paese.

recep tayyp erdogan

La megalomania di Recep Tayyip Erdogan, l' intramontabile presidente turco, non conosce tregua. Dopo il «palazzo bianco» nella capitale Ankara, un complesso con più di mille stanze, è arrivato il «palazzo d' estate», costruito sul sito che ospitava già la residenza per le vacanze dell' ex presidente Turgut Ozal. E una terza dimora è in via di costruzione nella città di Ahlat, nella provincia di Bitlis.

la reggia di erdogan a marmaris

Tutto a spese dei contribuenti, naturalmente, che, in un periodo di forte crisi economica, mostrano di non gradire affatto la grandeur presidenziale. Se si tiene conto che recentemente la First Lady Emine Erdogan ha invitato la popolazione a ridurre le porzioni di cibo nel piatto per evitare sprechi in un momento difficile per il Paese, si può capire come di fronte a un palazzo costato 640 milioni di lire turche (circa 62 milioni di euro), soldi presi dal budget presidenziale, si apra una polemica.

Recep Tayyip Erdogan

La residenza estiva è stata inaugurata nel 2019 ma le foto sono circolate solo ora, quando l' architetto turco belga Sefik Birkiye, ideatore della super villa, le ha pubblicate sul suo sito web. Le immagini sono state, poi, riprese dal giornale d' opposizione Sözcü e sono diventate virali. Il gesto del professionista non avrà sicuramente fatto piacere al presidente visto la rabbia che è montata. Eppure Birkiye è molto apprezzato da Erdogan che lo aveva scelto anche per progettare il Palazzo presidenziale di Ankara.

la reggia di erdogan a marmaris 3

A insorgere sono anche gli ambientalisti perché l' area è stata sottoposta a un disboscamento massiccio per costruire altri 5 edifici di diverse dimensioni che ospitano il personale, oltre a una pista per elicotteri, mentre un' area di 10.966 metri quadrati è stata riempita con sabbia e ghiaia speciali e trasformata in una spiaggia privata.

la reggia di erdogan a marmaris 5

La vita non è facile neanche per gli abitanti della zona costretti a rigide regole di sicurezza. La baia di Okluk Cove viene spesso vietata ai pescherecci quando il presidente va nella sua villa estiva. E la sorveglianza aumenta quando capi di Stato e di governo esteri arrivano in visita come è stato per il primo ministro albanese Edi Rama e per il presidente azero Ilhan Aliyev.

la reggia di erdogan a marmaris 1 la reggia di erdogan a marmaris 4