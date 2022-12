CHISSÀ COME TREMA XI JINPING – L’OMS, CHE NEL 2020 COPRÌ LA CINA PER LO SCOPPIO DELLA PANDEMIA DI COVID, ORA FA FINTA DI MOSTRARE LA FACCIA DURA E CHIEDE A PECHINO DI CONDIVIDERE DATI “SPECIFICI” IN TEMPO REALE. MA DAVVERO QUALCUNO CREDE ANCORA ALL’IMPARZIALITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ – IL PRESIDENTE, GHEBREYESUS, INSABBIÒ TRE EPIDEMIE DI COLERA DA MINISTRO DELLA SANITÀ IN ETIOPIA, STATO SATELLITE DELLA CINA. E L'OMS HA RICEVUTO LAUTI FINANZIAMENTI DA PECHINO NEGLI ANNI…

GHEBREYESUS XI JINPING

COVID: INCONTRO TRA OMS E FUNZIONARI CINESI

(ANSA-AFP) - L'Organizzazione mondiale della Sanità ha avuto un incontro con dei funzionari cinesi sul Covid. Lo comunica l'Oms.

COVID: OMS A CINA, CONDIVIDERE IN TEMPO REALE I DATI

(ANSA-AFP) - L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha incontrato funzionari cinesi per discutere dell'aumento delle infezioni da Covid-19, sottolineando l'importanza di condividere i dati in tempo reale sull'esplosione dei casi.

tamponi a malpensa per chi arriva dalla cina

COVID, OMS: "CHIESTO A CINA CONDIVISIONE DATI SPECIFICI E IN TEMPO REALE"

Da www.adnkronos.com

ondata di contagi covid in cina

L'Organizzazione mondiale della Sanità "ha nuovamente chiesto la condivisione regolare di dati specifici e in tempo reale sulla situazione epidemiologica - in particolare più dati di sequenziamento genetico, dati sull'impatto della malattia compresi i ricoveri, i ricoveri in terapia intensiva e i decessi - e dati sulle vaccinazioni effettuate e sullo stato di vaccinazione, specialmente per le persone vulnerabili e in quelle di età superiore ai 60 anni".

ondata covid in cina 1

E' quanto sottolinea in una nota l'Oms dopo l'incontro in videoconferenza con rappresentanti del governo cinese. L'Oms, nel corso della riunione, ha ribadito "l'importanza della vaccinazione e dei richiami per proteggere dalle malattie gravi e dalla morte per le persone a più alto rischio". L'Oms, si legge ancora, "ha invitato la Cina a rafforzare il sequenziamento virale, la gestione clinica e la valutazione dell'impatto e ha espresso la volontà di fornire supporto".

GHEBREYESUS XI JINPING

L'Oms ha invitato gli scienziati cinesi a presentare dati dettagliati sul sequenziamento virale in una riunione del Technical Advisory Group on Sars-CoV-2 Virus Evolution il 3 gennaio. L'Oms, si legge ancora, "ha sottolineato l'importanza del monitoraggio e della pubblicazione tempestiva dei dati per aiutare la Cina e la comunità globale a formulare accurate valutazioni del rischio e a fornire risposte efficaci".