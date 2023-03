CHISSÀ QUANTI SARANNO QUELLI CHE SI ABBONANO A NETFLIX PER VEDERE LE PRODEZZE ARTISTICHE DEI VARI ELIO GERMANO, NERI MARCORÈ E CLAUDIO SANTAMARIA! – UN GRUPPO DI ATTORI ITALIANI FRIGNA E FA CAUSA ALLA PIATTAFORMA PERCHÉ SI SENTE MALTRATTATO. UNA FICTION? MAGARI! – L’ACCUSA È DI NON RICEVERE UN ADEGUATO COMPENSO E DI NON AVERE LE INFORMAZIONI SUI RICAVI E SU QUANTE PERSONE GUARDANO UN CONTENUTO. E MENO MALE! SAI CHE NUMERI…

Estratto dell’articolo di Aldo Fontanarosa per "la Repubblica"

Un gruppo di attrici e attori che fa causa alla web tv più famosa del mondo — progressista e liberale — perché si sente maltrattato, sfruttato. Sembra un fiction. Invece sta succedendo davvero. A Roma, praticamente ora.

Elio Germano, Neri Marcorè, Claudio Santamaria, Michele Riondino, Alberto Molinari, Carmen Giardina — artisti ormai nel cuore degli italiani — sono parecchio arrabbiati con Netflix. Ogni giorno vedono la televisione via Internet oleare il registratore di cassa per i tanti soldi che incassa dagli abbonati e adesso anche dalla pubblicità. Loro però — le attrici e gli attori che nobilitano le fiction e i film in onda — non riceverebbero un compenso onorevole.

Così, dopo mesi di trattative a loro dire inutili, ecco all’orizzonte le carte bollate. “Artisti 7607” — la società che Germano e Marcorè hanno fondato a tutela dei loro interessi, voce di migliaia di altri creativi — farà causa a Netflix. “Artisti 7607” pensa che Neflix e le altre tv del web buttino la palla in tribuna. Non condividono cioè le informazioni su quante persone guardano un film, una fiction (sia in Italia e sia all’estero) e sui ricavi che ottengono. Grazie a queste omissioni, riuscirebbero a versare agli attori cifre risibili. […]

Netflix replica: «Abbiamo a cuore che artisti, interpreti ed esecutori italiani siano remunerati equamente, in linea con la legge. Abbiamo lavorato per trovare soluzioni eque anche attraverso le organizzazioni che li rappresentano. Da molti anni, abbiamo un accordo con “Nuovo Imaie”, che rappresenta la maggioranza degli artisti, interpreti ed esecutori. Abbiamo cercato un accordo con “Artisti 7607”.

Tuttavia “Artisti 7607” non ha identificato le prestazioni degli artisti che essi rappresentano nei film e nelle serie del nostro servizio, né pubblicato una tariffa per i servizi audiovisivi in streaming» . [...]

